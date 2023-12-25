В Минпромторге подтвердили планы по выпуску легендарной Волги в 2024 году

Мантуров рассказал, когда определится техпартнер по выпуску возрожденной Волги

Запуск производства автомобилей Волга стартует в середине 2024 года в Нижнем Новгороде, эти планы на текущем этапе неизменны. Об этом заявил в интервью РИА Новости вице-премьер и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Отвечая на вопрос о сроках старта производства возрожденного отечественного бренда, Мантуров подчеркнул, что уже в самое ближайшее время будет определен технологический партнер автопроизводителя.

«Насколько мне известно, в ближайшее время нижегородский автомобильный кластер должен завершить эту работу и с учетом намеченных планов в середине следующего года уже выйти с первым собранным автомобилем. На начальном этапе – с технологическим партнером и постепенной последующей локализацией», – рассказал глава Минпромторга РФ.

Мантуров не стал раскрывать название автопроизводителя, который наладит выпуск легендарного автомобиля. Но текущим летом появилась информация, что эту миссию возьмет Горьковский автомобильный завод (ГАЗ). Именно в цехах этого предприятия ранее выпускались автомобили данной марки.

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Источник: ria.ru