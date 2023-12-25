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25 декабря
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Налоговый вычет при покупке российского авто – перспективная идея

Кадаков: налоговый вычет для авто можно сделать, как при покупке недвижимости

Напомним суть вопроса: вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил дать возможность гражданам РФ получить налоговый вычет при покупке нового отечественного автомобиля.

В своем письме главе правительства депутат пояснил, что это позволит увеличить количество семей, которые смогут купить автомобиль. А еще – повысит уровень импортозамещения в автомобильной отрасли.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– Без ложной скромности скажу, что я был одним из первых, кто предложил эту идею с вычетом. На мой взгляд, тема очень правильная, потому что при нынешней системе поддержки покупателя (льготные автокредиты) из тех денег, которые выделяет государство на эти продукты, только часть средств фактически достается покупателю. Если ты готов прийти со 100% суммы и купить машину, то льготы тебе не положены. А если ты ввязываешься в кредитную историю и получаешь льготы, тогда оплачиваешь страховку и кредит. Это значит, что твоя реальная выгода гораздо меньше, чем те преференции, которые дает государство.

Поэтому с помощью программы льготного автокредитования мы поддерживаем банки и страховые компании.

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На мой взгляд, можно было сделать налоговый вычет по аналогии с покупкой недвижимости. Тут важен сам принцип, а дальше это может быть настраиваемая история: например, при покупке одного автомобиля раз в 10 лет, или вообще давать вычет на один автомобиль в жизни, или только многодетным, или только на первый автомобиль. То есть настройки могут быть любыми. Главное – оформил документы и получил вычет.

Что рассматривать это предложение будут – даже не сомневаюсь. Примут ли, сказать пока трудно, неизвестно, какие отзывы получит такой законопроект, прежде чем его допустят до голосования.

Но почему бы и нет, ведь государству важно, чтобы производство работало, и машины продавались, и чтобы крупные структуры из экономикоопределяющих направлений чувствовали себя уверенно, в том числе банковская система. А автокредиты – это большие денежные потоки, если мы говорим о розничном рынке.

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Depositphotos и «За рулем»
Количество просмотров 6
25.12.2023
Фото:Depositphotos и «За рулем»
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