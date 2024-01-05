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Выиграй Ладу
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Советский ЗИЛ работает в Африке по сей день – захватывающее видео

В документальном фильме показали работу водителя грузовика ЗИЛ-130 в Гвинее

Представьте себе, что вам предстоит доставить груз лекарств в затерянную в джунглях амбулаторию – это такой очень упрощенный вариант больницы. Ехать придется на старом советском ЗИЛ-130. Машине больше 30 лет. В 1960-е президент Гвинеи Ахмед Секу Туре заключил договор с СССР, который предусматривал поставки техники. Ваш ЗИЛ – один из последних, попавших в страну.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Именно такой работой занимается Амаке – мужчина, которому этот грузовик достался в наследство от отца. Сегодня мы посмотрим, как он преодолевает дорогу из гвинейского городка Кисидугу в расположенный в соседней Либерии населенный пункт Кониаду. Около 45 километров, но это совсем не те километры, которые вы можете себе представить.

Если Амаке выезжает рано утром, он может закончить рейс вечером, но довольно часто оказывается так, что он остается в пути до самого утра... Вас ждет одно из самых захватывающих, сложных и заставляющих задуматься путешествий. Ролик на французском, рекомендуем включить субтитры.



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Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!


Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 1
05.01.2024
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