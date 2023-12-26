Цены на бензин и дизтопливо снова поползли вверх

Бензин и дизтопливо подорожали на российской товарно-сырьевой бирже

В результате торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в понедельник, наблюдалось увеличение стоимости бензина марки Аи-95 и летнего дизельного топлива.

Бензин марки Аи-92 подорожал на 1%, достигнув отметки в 38 259 руб. за тонну, цена на бензин марки Аи-95 также выросла на 0,1%, достигнув уровня 41 236 рублей за тонну.

Стоимость летнего дизтоплива поднялась на 0,08% - до 52 208 рублей за тонну. Межсезонное дизельное топливо подорожало на 0,22%, его стоимость составила 52 580 рублей. В то время как зимнее дизельное топливо немного подешевело - на 0,05%, цена установилась на отметке 64 011 рублей за тонну.

Стоимость мазута за понедельник увеличилась на 1,72% и достигнув отметки в 14 678 рублей за тонну.

Напомним, когда весной в России выросли биржевые цены на топливо, это ускорило рост цен и в рознице. В связи с этим Кабмин с 21 сентября ввел запрет на экспорт нефтепродуктов. В октябре сдерживающие меры скорректировали: был снят запрет на экспорт дизтоплива по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50%, чуть позже сняли запрет на экспорт бензина.

Запасы нефтепродуктов в стране составляют более 5 млн тонн, информировало в конце ноября Минэнерго.

Ранее эксперт Кирилл Родионов высказал мнение, что для того, чтобы цены на топливо снизились, в отрасли должна быть конкуренция между производителями, которая сегодня фактически отсутствует. А значит у производителей нет соревновательного стимула. Нефтяники просто держат цены в рамках инфляции, а взамен получают миллиардные субсидии для НПЗ.

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Источник: РИА Новости