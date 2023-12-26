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КАМАЗ намерен в 2024 году кратно увеличить производство и продажи грузовиков К5

В России на складах нашли переизбыток нераспроданных грузовиков из Китая

На фоне роста ставки Центробанка и замедления импорта в России за последние месяцы скопились запасы тяжелых грузовиков из Китая. В частности, к концу ноября на складах стоят 2 тысячи тягачей и 2,5 тысячи самосвалов Shacman. К концу года по мере сокращения спроса их продажи снизились: согласно данным «Автостата», в ноябре марка реализовала всего 1,7 тысячи грузовых автомобилей.

Лидером рынка грузовиков в ноябре оставался КАМАЗ. В «ВТБ Лизинге» подсчитали, что отечественная марка «может показать кратный рост в сегменте тягачей по итогам первого квартала 2024 года». На самом предприятии подтверждают такие прогнозы и рассчитывают увеличить производство и продажи грузовиков поколения К5 в несколько раз.

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Самая доступная иномарка в России: 1,8 млн рублей за «полный фарш»

В период с января по ноябрь 2023 года в России реализовали почти 131,2 тысячи грузовых автомобилей грузоподъемностью свыше 3,5 тонны, следует из данных «Автостата». На КАМАЗе оценивают рынок тяжелых грузовиков в 2023 году в рекордные 137 тысяч машин. Согласно прогнозу автоконцерна по объему рынка на 2024 год, планируется реализовать до 110 тысяч экземпляров.

Если не считать текущий год, то это тоже будет лучший показатель с 2012 года, подчеркивают на предприятии. В Национальном агентстве промышленной информации (НАПИ) ожидают, что продажи новых грузовых автомобилей в 2024 году достигнут показателя в 140,3 тысячи штук в базовом сценарии.

Источник: kommersant.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Unsplash
26.12.2023
Фото:Unsplash
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