У КАМАЗа новая кабина, и спрос на нее растет
КАМАЗ-6350 с новой бронекабиной К-5350 был представлен на форуме «Армия 2022» год назад. Примерно тогда же начались поставки таких грузовиков в войска и, в частности, в зону проведения специальной военной операции.
Автомобили быстро доказали свою эффективность, отлично защищая водителей от пуль и осколков.
Такие защищенные автомобили используются для подвоза топлива, снаряжения и боеприпасов на передовую, а также для переброски личного состава.
И таких защищенных грузовиков становится в войсках все больше.
Кроме того, КАМАЗы с бронекабинами могут нести вооружение и перевозить спецтехнику.
КАМАЗ-6350 – это полноприводный автомобиль с двигателем мощностью 300 л.с. Масса грузовика составляет 11,9 тонны, при этом он может передвигаться со скоростью до 95 км/ч.
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«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»
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