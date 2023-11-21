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У КАМАЗа новая кабина, и спрос на нее растет

Производство самой безопасной кабины КАМАЗа растет вслед за спросом

КАМАЗ-6350 с новой бронекабиной К-5350 был представлен на форуме «Армия 2022» год назад. Примерно тогда же начались поставки таких грузовиков в войска и, в частности, в зону проведения специальной военной операции.

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Автомобили быстро доказали свою эффективность, отлично защищая водителей от пуль и осколков.

Такие защищенные автомобили используются для подвоза топлива, снаряжения и боеприпасов на передовую, а также для переброски личного состава.

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И таких защищенных грузовиков становится в войсках все больше.

Кроме того, КАМАЗы с бронекабинами могут нести вооружение и перевозить спецтехнику.

КАМАЗ-6350 – это полноприводный автомобиль с двигателем мощностью 300 л.с. Масса грузовика составляет 11,9 тонны, при этом он может передвигаться со скоростью до 95 км/ч.

В помощь военным водителям...

«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»

Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.

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За РулемКирилл Панов
Фото:За РулемКрючков Вадим
Фото:За РулемКрючков Вадим
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