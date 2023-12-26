Ford с ядерным двигателем и с запасом хода 8000 км

Компания Форд рассказала про свой ядерный концепт Nucleon

В 1950-е годы люди были без ума от новомодных реактивных самолетов. Также это было начало эпохи ядерной энергетики. Какими могли бы быть ядерные автомобили?

Ford Nucleon

Именно тогда Ford создал любопытный концепт под названием Nucleon. Фотографии концепта и пресс-релиз Ford от 1958 года недавно появились в архиве Ford Heritage Vault. Это фантазия на тему, как могут выглядеть будущие ядерные автомобили.

Ford Nucleon

Согласно релизу, Ford предполагал, что пробег автомобиля составит 5000 миль или 8000 км, после чего достаточно поменять топливо в реакторе, и можно ехать дальше.

Эксперимент не пошел дальше модели в масштабе 3:8. Реального автомобиля с настоящим ядерным реактором не было. В пресс-релизе говорилось, что такой автомобиль возможен, когда реакторы станут достаточно маленькими, чтобы поместиться в кузове.

Кстати, по сути это паровые двигатели: вода разогревается реактором и пар крутит электротурбину.