Паровая машина никогда не выглядела так просто! (видео)
Можно бесконечно смотреть на три вещи: огонь, воду и то, как профессор Пардаль из Бразилии совмещает первые две. У него на канале масса удивительных и слегка безумных изобретений, а в этот раз он соорудил из подручных материалов трицикл на паровой тяге.
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Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.
В ход пошло все – детали мотоциклов и мопедов, водопроводные трубы и штуцеры, старая жестяная бочка... Рабочими цилиндрами, в которые загоняется пар, вращающий задние колеса, являются... штатные цилиндры от старого бензинового Volkswagen Beetle!
Видео сделано в очень удобном ключе – никакой переводчик вам тут не понадобится. Насладитесь короткой остановкой, в течение которой профессор покажет вам машину, заправит ее водой из баклажки, наберет веток и подожгет... А пока вода греется – пожарит на огне купаты и немного перекусит.
Видео: PROFESSOR PARDAL BRASIL
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Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!
Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.
Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.
Желаем всем удачи!