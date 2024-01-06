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Выиграй Ладу
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Паровая машина никогда не выглядела так просто! (видео)

Блогер из Бразилии построил трицикл на паровой тяге из подручных средств

Можно бесконечно смотреть на три вещи: огонь, воду и то, как профессор Пардаль из Бразилии совмещает первые две. У него на канале масса удивительных и слегка безумных изобретений, а в этот раз он соорудил из подручных материалов трицикл на паровой тяге.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

В ход пошло все – детали мотоциклов и мопедов, водопроводные трубы и штуцеры, старая жестяная бочка... Рабочими цилиндрами, в которые загоняется пар, вращающий задние колеса, являются... штатные цилиндры от старого бензинового Volkswagen Beetle!

Видео сделано в очень удобном ключе – никакой переводчик вам тут не понадобится. Насладитесь короткой остановкой, в течение которой профессор покажет вам машину, заправит ее водой из баклажки, наберет веток и подожгет... А пока вода греется – пожарит на огне купаты и немного перекусит.

Видео: PROFESSOR PARDAL BRASIL

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемИннокентий Кишкурно
06.01.2024
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