Паровая машина никогда не выглядела так просто! (видео)

Блогер из Бразилии построил трицикл на паровой тяге из подручных средств

Можно бесконечно смотреть на три вещи: огонь, воду и то, как профессор Пардаль из Бразилии совмещает первые две. У него на канале масса удивительных и слегка безумных изобретений, а в этот раз он соорудил из подручных материалов трицикл на паровой тяге.

В ход пошло все – детали мотоциклов и мопедов, водопроводные трубы и штуцеры, старая жестяная бочка... Рабочими цилиндрами, в которые загоняется пар, вращающий задние колеса, являются... штатные цилиндры от старого бензинового Volkswagen Beetle!

Видео сделано в очень удобном ключе – никакой переводчик вам тут не понадобится. Насладитесь короткой остановкой, в течение которой профессор покажет вам машину, заправит ее водой из баклажки, наберет веток и подожгет... А пока вода греется – пожарит на огне купаты и немного перекусит.

Видео: PROFESSOR PARDAL BRASIL