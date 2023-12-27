Назван один «плюс» ДТП

Исследование: почти каждый шестой водитель попадал в аварию за последние 3-5 лет

Финансовый университет при Правительстве РФ и компания «Ингосстрах» провели совместное исследование, чтобы узнать у автовладельцев, что становилось причинами ДТП, в которых они участвовали за последнее время.

Более половины аварий (51,2%) происходит из-за неопытности водителей. Аварии на перекрестках составили 46,9%, превышение скорости – 24,1%, а несоблюдение сигналов светофора – 11,4%.

Усталость и переутомление (20,6%) также играют роль, как и медленная реакция и стресс (7,8%).

Доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Николай Дуванов уверен, что высокая аварийность на дорогах в большинстве случаев связана с тем, что водители недостаточно хорошо знают ПДД, а также легкомысленно к ним относятся.

При этом даже самый внимательный и законопослушный водитель может стать участником ДТП – по вине третьих лиц.

При смене сезона у водителей повышаются тревожность и уровень стресса, что напрямую влияет на частоту ДТП, отметил директор Дирекции розничного бизнеса «Ингосстраха» Виталий Княгиничев.

Однако есть один любопытный вывод в связи с этим исследованием. Директор Центра социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец обратил внимание на то, что частота ДТП – показатель экономической активности населения. Чем выше активность, тем больше легковых и грузовых машин на дорогах, а значит – они чаще сталкиваются. Конечно, водители и не только они при этом страдают, но экономистам это говорит о том, что с экономикой в стране становится лучше.

Что касается правил дорожного движения, в Общественной палате собрали предложения по их совершенствованию. Задач, по сути, три: нужно изложить правила для автомобилистов более простым и понятным языком, устранить выявленные ошибки и прописать условия движения для новых видов транспорта: роботов-доставщиков, беспилотников, новых средств индивидуальной мобильности.

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Источник: «Российская газета»