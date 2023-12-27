Мантуров: цена новой отечественной Lada превысит 2 млн рублей

В Минпромторге РФ анонсировали выпуск трех новых моделей на АВТОВАЗе к 2026 году

Отечественный производитель АВТОВАЗ до 2026 года выпустит три новые модели Lada. Эти планы подтвердил вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«В ближайшие три года будет запущено производство трех моделей: Lada Aura в 2024 году, Lada Iskra в 2025 году и новый кроссовер на платформе Vesta в 2026 году», — рассказал глава совета директоров АВТОВАЗа.

Мантуров подчеркнул, что производственный план предприятия на 2024 год увеличат почти на четверть. Отечественный автопроизводитель намерен выпустить в 2024 году не менее 500 тысяч автомобилей Lada. Отмечается, что объем инвестиционной программы будет не ниже объемов текущего года — это порядка 40 млрд рублей, уточнил Мантуров.

Напомним, седан Aura на основе Lada Vesta был продемонстрирован летом текущего года в Сочи. Автомобиль оснащен мотором объемом 1,8 л мощностью 122 л.с. и автоматической коробкой передач. Aura построена на базе обновленной модели Vesta, она отличается дополнительными 25 см пространства в салоне для пассажиров второго ряда.

Салон выполнен из натуральной кожи российского производства, есть премиальная аудиосистема. Президент АВТОВАЗа Максим Соколов заявил, что стоимость новинки превысит 2 млн рублей.

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Источник: gazeta.ru