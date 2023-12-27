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Toyota впереди планеты всей — в 2023 году концерн произвел 9,23 млн транспортных средств

Toyota достигла в 2023 году рекордных объемов производства в мировом масштабе

Показатели производства японского автоконцерна Toyota на мировом уровне в период с января по ноябрь 2023 года достигли рекордных показателей в годовом выражении. Об этом говорится в распространенном пресс-службой корпорации официальном отчете.

Объем производства в 2023 году на текущий момент уже составляет 9,23 млн экземпляров транспортных средств. Отмечается, что предыдущий рекорд зафиксирован в 2019 году, тогда японский автопроизводитель выпустил 9,05 млн автомобилей.

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Рекордным также стал показатель Toyota по итогам ноября текущего года – производство автомобилей в месячном выражении составило 926,5 тысячи единиц транспортных средств. Стоит отметить, что в 2022 году Toyota совместно с дочерними компаниями Daihatsu и Hino заняли первое место по продажам автомобилей в мире, реализовав 10,48 млн машин. Примечательно, что концерн занимал первое место на протяжении трех лет подряд.

Источник: tass.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Toyota
Количество просмотров 1
27.12.2023
Фото:Toyota
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