9 мест из 10: японским авто нет равных в рейтинге надежности

Для Toyota снова нашли место в топ-10 самых надежных автомобилей в 2023 году

В своем время японский производитель Toyota возвел качество своих автомобилей в наивысший приоритет. И до настоящего времени этот факт не подвергается сомнению — автомобили бренда ценят за их безупречную надежность. Этот тезис в очередной раз наглядно доказывает рейтинг, составленный авторитетным агентством Consumer Reports, в котором автомобили из Японии традиционно доминируют.

Эксперты проанализировали автомобили с точки зрения их безотказности на основе сведений о количестве технических проблем, приходящихся на определенную модель в течение года. Таким образом, в топ-10 вошли сразу семь представителей модельной линейки Toyota, причем четыре из них занимают лидирующие позиции.

Самым надежным автомобилем по версии экспертов агентства стал Toyota 4Runner, он удостоился 87 баллов из максимальных 100. Вторую строчку с идентичным показателем занял гибридный вариант Toyota Camry, а тройку замкнул этот же седан японского бренда, но с ДВС — 86 баллов. Четвертое место занимает кроссовер Toyota RAV4 Prime, ему отдали 84 балла, и единственной машиной не японского производства в топ-5 вошел BMW X5 с результатом 82 балла.

На шестой строчке расположился Subaru Forester, его безупречность эксперты оценили в 82 балла, седьмую позицию занимает все та же Toyota —RAV4 с 80 баллами. Acura RDX удостоилась восьмого места с 80 баллами, а на девятом и десятом месте опять две «Тойоты» – Corolla и гибридный вариант кроссовера Highlander — у них по 77 и 75 баллов соответственно.

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Источник: consumerreports.org