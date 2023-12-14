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9 мест из 10: японским авто нет равных в рейтинге надежности

Для Toyota снова нашли место в топ-10 самых надежных автомобилей в 2023 году

В своем время японский производитель Toyota возвел качество своих автомобилей в наивысший приоритет. И до настоящего времени этот факт не подвергается сомнению — автомобили бренда ценят за их безупречную надежность. Этот тезис в очередной раз наглядно доказывает рейтинг, составленный авторитетным агентством Consumer Reports, в котором автомобили из Японии традиционно доминируют.

Эксперты проанализировали автомобили с точки зрения их безотказности на основе сведений о количестве технических проблем, приходящихся на определенную модель в течение года. Таким образом, в топ-10 вошли сразу семь представителей модельной линейки Toyota, причем четыре из них занимают лидирующие позиции.

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Самым надежным автомобилем по версии экспертов агентства стал Toyota 4Runner, он удостоился 87 баллов из максимальных 100. Вторую строчку с идентичным показателем занял гибридный вариант Toyota Camry, а тройку замкнул этот же седан японского бренда, но с ДВС — 86 баллов. Четвертое место занимает кроссовер Toyota RAV4 Prime, ему отдали 84 балла, и единственной машиной не японского производства в топ-5 вошел BMW X5 с результатом 82 балла.

На шестой строчке расположился Subaru Forester, его безупречность эксперты оценили в 82 балла, седьмую позицию занимает все та же Toyota —RAV4 с 80 баллами. Acura RDX удостоилась восьмого места с 80 баллами, а на девятом и десятом месте опять две «Тойоты» – Corolla и гибридный вариант кроссовера Highlander — у них по 77 и 75 баллов соответственно.

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Источник: consumerreports.org

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Unsplash
14.12.2023
Фото:Unsplash
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