8 невероятных фактов о Тойоте и самых надежных машинах

На какой машине ездит японский император? У какой модели можно пить «выхлоп»? Ниже будут ответы!

Я еще и вышивать умею…

В отличие от многих автоконцернов, Toyota поначалу специализировалась не на автомобилях — ее отец-основатель Сакичи Тойода изначально организовал производство ткацких станков. Образец был сделан в 1890 году. Поначалу дела шли не очень, но постепенно продукция становилась все совершенней — в 1927 году был представлен автоматический станок, патент на который вскоре был продан британцам. В 1930 году Сакичи Тойода умер, а бизнес унаследовал его сын Киичиро, который решил сменить специализацию и приступить к производству автомобилей.

Ткацкие станки выпускались под именем Toyoda. Позднее компания изменит в названии одну букву и станет привычной Тойотой.

Ставка на качество

Первое время Toyota ничем не отличалась от других автопроизводителей, и ее машины не пользовались особым спросом. Однако в 1953 году все изменилось — на производстве внедрили метод TPS (Toyota Production System), что позволило резко повысить качество собираемых автомобилей.

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На японском такой принцип называется Джидока (в вольном переводе на русский — автоматизированный человек) и подразумевает повышенную ответственность каждого сотрудника завода. Каждое рабочее место снабдили специальным шнуром-андоном, дернув за который (если увидел брак), можно было остановить конвейер. Таким образом, производственные дефекты выявлялись на ранней стадии, что повышало качество конечной продукции, — тойотовские машины оказались на удивление надежными и долговечными. Благодаря этому удалось резко увеличить продажи не только на домашнем рынке, но и на самом богатом — американском. Так что во многом за счет TPS компания Toyota и выбилась в мировые лидеры.

Шнур-андон получил широкое распространение — его можно встретить почти на любом автомобильном производстве.

Мировой рекордсмен

Когда в 1966 году дебютировала модель Corolla, мало кто мог представить, какое будущее ее ждет. Блестящее! Сейчас выпускается 12-е поколение, а общий тираж за эти годы приближается к 50 млн. Таким образом, Toyota Corolla — самый популярный автомобиль на планете, что зафиксировано в Книге рекордов Гиннесса.

За свою карьеру с каким только кузовом ни выпускалась Corolla: помимо привычных седанов, хэтчбеков и универсалов в гамме были также купе, хардтопы, компактвэны, а недавно показали даже кроссовер.

Борт номер один

Удивительно: в Стране восходящего солнца есть три премиум-бренда (Lexus, Infiniti, Acura), однако японский император для своих передвижений выбирает вовсе не их, а седан Toyota Century. С момента дебюта машины с таким названием сменилось всего три поколения — последнее представлено в 2017 году. Пусть вас не обманывает подчеркнуто консервативный дизайн: конструктивно Century — современный автомобиль. Внутри гибридная силовая установка, состоящая из атмосферника V8 5.0 и электромотора. Совокупная мощность — 431 л.с.

Примечательный момент: Toyota не продает Century на внешних рынках — только в Японии.

Родоначальник жанра

В наши дни кроссоверы занимают почти половину автомобильных продаж. В это сложно поверить, но еще четверть века назад автомобилей такого класса попросту не существовало.

Показанный в 1994 году кроссовер RAV4 произвел эффект разорвавшейся бомбы. Легкий, динамичный, полноприводный — он управлялся на порядок лучше привычных внедорожников и был заметно экономичнее. Уже через несколько лет автомобили такого типа были в гамме многих автопроизводителей, что подтверждает правильность выбранной Тойотой концепции. Ну а что касается RAV4, то сейчас выпускается пятое поколение модели.

Первые два поколения RAV4 предлагались не только в пятидверном исполнении, но и в трехдверном. Сейчас кроссоверов-трехдверок Toyota уже не выпускает — спрос невелик.

Зелененький он был

Еще одним автомобилем, который предопределил развитие отрасли, стал Prius — первый в мире серийный гибрид (дебют — в 1997 году). Силовой агрегат Hybrid Synergy Drive подразумевал совместную работу двигателя внутреннего сгорания и электромотора, что позволило заметно сократить расход топлива и снизить выхлоп вредных веществ. Публика такую концепцию приняла на ура. Prius стал моден в богемной среде — среди его владельцев Леонардо Ди Каприо, Том Хэнкс, Брэдли Купер, Джулия Робертс, Гвинет Пэлтроу и много кто еще. Со временем гибридный привод стал использоваться не только на других моделях Тойоты, но и на машинах большинства мировых брендов — автомобилей с одним лишь ДВС под капотом с каждым годом становится все меньше.

Гамма Приусов постепенно расширяется. Так, относительно недавно стали доступны версии с полным приводм, а также с возможностью подзарядки аккумулятора.

Нулевой выхлоп

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С 2014 года Тойота выпускает (и продает!) Mirai — первый в истории серийный водородомобиль. Машины такого типа пыталась производить Honda, но тираж модели FCX Clarity — чисто символический. Не зашел и Hyundai ix35 Fuel Cell. А вот тойотовская модель реализуется неплохими по меркам машин такого типа объемами — к настоящему моменту покупателям отгружено более 10 500 экземпляров (стоимость каждой — 78 600 евро). Мощность силовой установки на топливных элементах составляет 154 л.с. Этого хватает, чтобы набрать сотню за 9,6 с. Дальность хода на одной заправке (в два бака закачивается 5 кг водорода) — 650 км. Ну а самое интересное, что «выхлопом» здесь является вода, которую некоторые смельчаки-журналисты даже пили.

Во втором полугодии в продажу поступит второе поколение Mirai (на фото), которое не в пример краше предшественницы. Ну а главное его достоинство — увеличенная на 30% дальность хода.

Суперлюкс

Одна из самых необычных моделей Тойоты — микролитражка IQ. При длине кузова три метра она вмещала четырех человек. Для своего времени это был прогрессивный автомобиль. Недаром его под своей маркой предлагал… премиальный производитель Aston Martin, продававший IQ под именем Cygnet. Эта машина понадобилась британцам, чтобы снизить средний по модельному ряду уровень выхлопных газов. Но перспективный проект закончился ничем — люди не готовы были платить большие деньги за маленькую машинку.

Продажи Aston Martin Сygnet свернули всего через год после показа (в 2012 г). IQ выпускался заметно дольше: с 2008 по 2015 гг.

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А еще долгие годы японский автогигант был автопроизводителем №1 по капитализации. Лишь этим летом его смогла подвинуть компания Tesla ($190 млрд против $182 млрд). Но акции компании Илона Маска имеют нестабильную цену — их все время мотает туда-сюда. В отличие от тойотовских. Они всегда держатся на стабильно высоком уровне.

То же самое можно сказать про объем производства. Уже не первый год марка занимает первое место в мире. Так, по итогам 2018 года (данные за 2019-й пока не опубликованы) покупателей нашло 8 091 277 Тойот.

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Фото: Toyota