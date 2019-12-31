Невезучие: топ-12 автомобилей-неудачников

Об истории Престона Такера — смелого инженера и отчаянного фантазера — страниц написано, пожалуй, на пару порядков больше, чем сделано было автомобилей его имени. Солидный седан с неординарной внешностью, задним 6-цилиндровым оппозитным мотором в 160 л.с., автоматической коробкой передач и иными передовыми для 1948 г. опциями с помпой представили публике, изголодавшейся за годы войны по новым моделям, в Чикаго. Но вскоре разразился скандал: Такера обвинили в мошенничестве и прочих смертных грехах. Говорили, что инициаторами скандала стали главные детройтские автоконцерны, не желавшие видеть столь амбициозного конкурента. Так или иначе, суд не нашел в действиях Такера состава преступления, но компания, лишившись кредитов, погибла, едва родившись. А Tucker остался яркой страницей автомобильной истории.
Tucker Torpedo
Tucker Torpedo
Volvo P1900, 67 экземпляров
На создание спортивного открытого автомобиля с пластиковым кузовом уважаемую шведскую компанию подтолкнул успех заокеанского родстера Chevrolet Corvette. Кузов первой версии машины, оснащенной 70-сильным двигателем, не имел боковых стекол и крыши. Да и дизайн восторга не вызвал. Придав автомобилю больше практичности, в 1956-м его запустили в производство. Однако покупателей до 1957-го нашли менее семи десятков машин. Модель Р1900 сняли с производства, зато следом за ней пришел куда более удачный Volvo PV1800, сначала в виде купе, а потом и универсала.
Volvo P1900
Volvo P1900
Rumpler Trophenwagen, около 100 экземпляров
Знаменитый немецкий авиаконструктор Эдмунд Румплер после Первой мировой войны, когда Германии было запрещено производить самолеты, взялся за автомобили. Его обтекаемая каплеобразная машина выглядела в 1921-м героиней самого смелого фантастического фильма. Вдобавок сзади стоял W-образный 6-цилиндровый мотор мощностью 35 л.с. К дизайну публика отнеслась с опаской, кроме того, Rumpler плохо стоял на дороге и постоянно ломался. Не спасла Trophenwagen
и установка в 1924-м более традиционного и надежного рядного четырехцилиндрового мотора. В 1925-м модель сняли с производства, на сегодня известны лишь два сохранившихся экземпляра…
Rumpler Trophenwagen
Rumpler Trophenwagen
Aston Martin Cygnet, 143 экземпляра
Смелая, не сказать — завиральная идея повесить на суперкомпакт Toyota IQ знаменитую британскую эмблему не нашла отклика в сердцах покупателей. Тем более стоило это чудо совсем не дешево. Маркетологи планировали продавать по 4000 автомобилей в год. Реализовав в 2011-м 143 машины, фирма занялась иными, более подобающими ей проектами.
Aston Martin Cygnet
Aston Martin Cygnet
Dual-Ghia, 203 экземпляра
Завороженный, как и многие богатые американцы в 1950-х, итальянским дизайном, предприниматель Юджин Касароль (Eugene Casaroll) задумал выпуск роскошных эффектных купе с кузовами итальянской фирмы Ghia и серийной американской начинкой. Машина получилась красивой, но дорогой. За два года продали всего 177 автомобилей. Производство свернули, но еще через три года, в 1961-м, попытались привлечь голливудских звезд модернизированной версией Ghia L6.4. До 1963-го покупателей нашли еще 26 машин, на чем история этой марки и завершилась.
Dual-Ghia
Dual-Ghia
Jensen FF, 320 экземпляров
Элегантное британское спортивное купе оснастили мощным 6,3-литровым мотором V8 в 325 л.с. (по американскому стандарту SAE) да еще и сделали полноприводным. Автомобиль достигал скорости 220 км/ч. Красивая, но очень дорогая машина оказалась не очень надежной. С 1966-го по 1971-й продали чуть больше 300 купе. А через десять лет появилось сенсационное полноприводное спорткупе Audi quattro — уже не британское, а немецкое…
Jensen FF
Jensen FF
ГАЗ-3111 Волга, около 430 экземпляров
В Советском Союзе неудачных, с точки зрения покупателей, автомобилей быть не могло — расхватывали все, что ни дай. Но ГАЗ-3111 впервые показали уже в другую эпоху — в 1998-м. В 2001-м автомобиль появился у дилеров по цене, сравнимой со стоимостью недорогой иномарки. Энтузиазма новая Волга не вызвала. Вялотекущее производство прекратили в 2004-м.
ГАЗ-3111 Волга
ГАЗ-3111 Волга
Kaiser Darrin, 435 экземпляров
Фирма, имя которой нынче помнят лишь спецы, в отчаянной борьбе с американскими гигантами «Большой тройки» предложила в 1954-м кабриолет Darrin. Банальный 6-цилиндровый двигатель в 90 л.с. сочетался с неординарным дизайном: в частности, двери сдвигались в передние крылья. Увы, покупатели фантазию не оценили, а вскоре компания влилась в концерн АМС.
Kaiser Darrin
Kaiser Darrin
Saab 9–4X, 573 экземпляра
Отчаянная попытка удержать падение знаменитой и уважаемой некогда марки кроссовером не удалась. Автомобиль на платформе Cadillac SRX с V-образными 6-цилиндровыми двигателями в 265 и 300 л.с. и выглядел неплохо, и ездил вполне прилично, но предрешена была уже судьба всей марки. Может, кто-нибудь возродит?
9Saab 9–4X
Saab 9–4X
Glas V8, 718 экземпляров
Машиностроительное предприятие, основанное еще в конце ХIХ века, стало широко известно в 1950-х, выпустив на небогатый рынок Германии мотороллеры и вполне приличные микромашинки Goggomobile. Но конкуренция становилась все острее, а компания увлеклась спортивными купе, причем все более дорогими. Симпатичный Glas V8 2600 1966 года со 140-сильным мотором был и красив, и силен, но признания у разборчивых покупателей, способных купить подобный автомобиль, не получил. Вскоре компанию поглотил концерн BMW. До 1968-го еще собирали версию с 3-литровым 160-сильным мотором, но ни прибыли, ни славы она не принесла.
Glas V8
Glas V8
NSU Wankel Spider, 2275 экземпляров
Немецкие журналисты любят подтрунивать над этой симпатичной машинкой, приводя объявление: «Продаю NSU Wankel Spider и 14 запасных моторов». Пятьдесят сил с пол-литра рабочего объема для 1964-го — отменный показатель! Только двигатель-то на NSU стоял роторный, расход масла был сравним с расходом бензина, а надежность мотора наводила тех, кто отважился купить это творение, в лучшем случае на черный юмор. Модель сняли с производства в 1967-м. Но вскоре запустили элегантный седан NSU Ro80 с еще более мощным ротором. Эта модель окончательно погубила фирму. Завод, где некогда делали NSU, нынче принадлежит Audi.
NSU Wankel Spider
NSU Wankel Spider
Mercedes-Benz 130H/150Н/170Н, 6830 экземпляров
Великие тоже ошибаются. По крайней мере, не всегда попадают в яблочко. Заднемоторный Mercedes сделали, конечно же, под влиянием будущего Фольксвагена (пробную партию Жуков, кстати, собрали на мерседесовском заводе). Интерес модель вызвала, но для традиционных клиентов фирмы заднемоторные машинки с моторами 26–38 л.с. (спортивный 150 Н — 55 л.с.) выглядели несолидно, а для народного автомобиля Mercedes серии Н был дорог. Кроме того, некоторые жаловались на посредственную управляемость автомобиля с нагруженной кормой и легким передком. До 1940 г. изготовили 6830 машин. Для сравнения — самая популярная предвоенная модель 170V во всех модификациях разошлась тиражом около 90 000 экземпляров.
Mercedes-Benz 130H/150Н/170Н
Mercedes-Benz 130H/150Н/170Н
- Все про Волги, которых никто так и не увидел, читайте тут.
Фото: из архива редакции