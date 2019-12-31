Невезучие: топ-12 автомобилей-неудачников

Об истории Престона Такера — смелого инженера и отчаянного фантазера — страниц написано, пожалуй, на пару порядков больше, чем сделано было автомобилей его имени. Солидный седан с неординарной внешностью, задним 6-цилиндровым оппозитным мотором в 160 л.с., автоматической коробкой передач и иными передовыми для 1948 г. опциями с помпой представили публике, изголодавшейся за годы войны по новым моделям, в Чикаго. Но вскоре разразился скандал: Такера обвинили в мошенничестве и прочих смертных грехах. Говорили, что инициаторами скандала стали главные детройтские автоконцерны, не желавшие видеть столь амбициозного конкурента. Так или иначе, суд не нашел в действиях Такера состава преступления, но компания, лишившись кредитов, погибла, едва родившись. А Tucker остался яркой страницей автомобильной истории.

Tucker Torpedo





Volvo P1900, 67 экземпляров

На создание спортивного открытого автомобиля с пластиковым кузовом уважаемую шведскую компанию подтолкнул успех заокеанского родстера Chevrolet Corvette. Кузов первой версии машины, оснащенной 70-сильным двигателем, не имел боковых стекол и крыши. Да и дизайн восторга не вызвал. Придав автомобилю больше практичности, в 1956-м его запустили в производство. Однако покупателей до 1957-го нашли менее семи десятков машин. Модель Р1900 сняли с производства, зато следом за ней пришел куда более удачный Volvo PV1800, сначала в виде купе, а потом и универсала.

Volvo P1900







Rumpler Trophenwagen, около 100 экземпляров

Знаменитый немецкий авиаконструктор Эдмунд Румплер после Первой мировой войны, когда Германии было запрещено производить самолеты, взялся за автомобили. Его обтекаемая каплеобразная машина выглядела в 1921-м героиней самого смелого фантастического фильма. Вдобавок сзади стоял W-образный 6-цилиндровый мотор мощностью 35 л.с. К дизайну публика отнеслась с опаской, кроме того, Rumpler плохо стоял на дороге и постоянно ломался. Не спасла Trophenwagen и установка в 1924-м более традиционного и надежного рядного четырехцилиндрового мотора. В 1925-м модель сняли с производства, на сегодня известны лишь два сохранившихся экземпляра…





Rumpler Trophenwagen

Aston Martin Cygnet, 143 экземпляра

Смелая, не сказать — завиральная идея повесить на суперкомпакт Toyota IQ знаменитую британскую эмблему не нашла отклика в сердцах покупателей. Тем более стоило это чудо совсем не дешево. Маркетологи планировали продавать по 4000 автомобилей в год. Реализовав в 2011-м 143 машины, фирма занялась иными, более подобающими ей проектами.

Aston Martin Cygnet



Dual-Ghia, 203 экземпляра

Завороженный, как и многие богатые американцы в 1950-х, итальянским дизайном, предприниматель Юджин Касароль (Eugene Casaroll) задумал выпуск роскошных эффектных купе с кузовами итальянской фирмы Ghia и серийной американской начинкой. Машина получилась красивой, но дорогой. За два года продали всего 177 автомобилей. Производство свернули, но еще через три года, в 1961-м, попытались привлечь голливудских звезд модернизированной версией Ghia L6.4. До 1963-го покупателей нашли еще 26 машин, на чем история этой марки и завершилась.

Dual-Ghia



Jensen FF, 320 экземпляров

Элегантное британское спортивное купе оснастили мощным 6,3-литровым мотором V8 в 325 л.с. (по американскому стандарту SAE) да еще и сделали полноприводным. Автомобиль достигал скорости 220 км/ч. Красивая, но очень дорогая машина оказалась не очень надежной. С 1966-го по 1971-й продали чуть больше 300 купе. А через десять лет появилось сенсационное полноприводное спорткупе Audi quattro — уже не британское, а немецкое…





Jensen FF



ГАЗ-3111 Волга, около 430 экземпляров

В Советском Союзе неудачных, с точки зрения покупателей, автомобилей быть не могло — расхватывали все, что ни дай. Но ГАЗ-3111 впервые показали уже в другую эпоху — в 1998-м. В 2001-м автомобиль появился у дилеров по цене, сравнимой со стоимостью недорогой иномарки. Энтузиазма новая Волга не вызвала. Вялотекущее производство прекратили в 2004-м.

ГАЗ-3111 Волга



Kaiser Darrin, 435 экземпляров

Фирма, имя которой нынче помнят лишь спецы, в отчаянной борьбе с американскими гигантами «Большой тройки» предложила в 1954-м кабриолет Darrin. Банальный 6-цилиндровый двигатель в 90 л.с. сочетался с неординарным дизайном: в частности, двери сдвигались в передние крылья. Увы, покупатели фантазию не оценили, а вскоре компания влилась в концерн АМС.

Kaiser Darrin



Saab 9–4X, 573 экземпляра

Отчаянная попытка удержать падение знаменитой и уважаемой некогда марки кроссовером не удалась. Автомобиль на платформе Cadillac SRX с V-образными 6-цилиндровыми двигателями в 265 и 300 л.с. и выглядел неплохо, и ездил вполне прилично, но предрешена была уже судьба всей марки. Может, кто-нибудь возродит?

9 Saab 9–4X



Glas V8, 718 экземпляров

Машиностроительное предприятие, основанное еще в конце ХIХ века, стало широко известно в 1950-х, выпустив на небогатый рынок Германии мотороллеры и вполне приличные микромашинки Goggomobile. Но конкуренция становилась все острее, а компания увлеклась спортивными купе, причем все более дорогими. Симпатичный Glas V8 2600 1966 года со 140-сильным мотором был и красив, и силен, но признания у разборчивых покупателей, способных купить подобный автомобиль, не получил. Вскоре компанию поглотил концерн BMW. До 1968-го еще собирали версию с 3-литровым 160-сильным мотором, но ни прибыли, ни славы она не принесла.

Glas V8



NSU Wankel Spider, 2275 экземпляров

Немецкие журналисты любят подтрунивать над этой симпатичной машинкой, приводя объявление: «Продаю NSU Wankel Spider и 14 запасных моторов». Пятьдесят сил с пол-литра рабочего объема для 1964-го — отменный показатель! Только двигатель-то на NSU стоял роторный, расход масла был сравним с расходом бензина, а надежность мотора наводила тех, кто отважился купить это творение, в лучшем случае на черный юмор. Модель сняли с производства в 1967-м. Но вскоре запустили элегантный седан NSU Ro80 с еще более мощным ротором. Эта модель окончательно погубила фирму. Завод, где некогда делали NSU, нынче принадлежит Audi.

NSU Wankel Spider



Mercedes-Benz 130H/150Н/170Н, 6830 экземпляров

Великие тоже ошибаются. По крайней мере, не всегда попадают в яблочко. Заднемоторный Mercedes сделали, конечно же, под влиянием будущего Фольксвагена (пробную партию Жуков, кстати, собрали на мерседесовском заводе). Интерес модель вызвала, но для традиционных клиентов фирмы заднемоторные машинки с моторами 26–38 л.с. (спортивный 150 Н — 55 л.с.) выглядели несолидно, а для народного автомобиля Mercedes серии Н был дорог. Кроме того, некоторые жаловались на посредственную управляемость автомобиля с нагруженной кормой и легким передком. До 1940 г. изготовили 6830 машин. Для сравнения — самая популярная предвоенная модель 170V во всех модификациях разошлась тиражом около 90 000 экземпляров.

Mercedes-Benz 130H/150Н/170Н





