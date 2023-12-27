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Автоэксперт перечислил условия для безопасного передвижения в условиях снегопада

Нашли правильный способ управления автомобилем во время снегопада

В сложных погодных условиях в зимнее время года, перед тем как отправиться в поездку на автомобиле, необходимо проверить давление в шинах, а также чистоту и функционал осветительных устройств, речь идет о фарах и поворотниках. Об этом в беседе с изданием «Правда.ру» рассказал автоэксперт Петр Баканов.

Также он посоветовал всегда иметь буксировочный трос в машине на случай снегопада. Причем нужен не обычный трос, а динамическая стропа, предназначенная для рывковых нагрузок. Дело в том, что во время съезда с трассы она эффективно вызволит автомобиль из снежного плена, в отличие от обычного троса.

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Кроме того, автоэксперт рекомендует положить в багажник бустер для запуска мотора на случай, если аккумулятор разрядится. Хорошим подспорьем зимой будут небольшая лопата и пакет с песком – с их помощью можно будет выбраться в случае пробуксовки. Баканов подчеркивает, что в зимнее время года автомобиль более чувствителен к управлению, особенно если реакция водителя будет недостаточно быстрой. Поэтому очень важна правильная посадка на водительском сиденье, причем руль нужно держать обеими руками.

Что касается безопасного вождения во время снегопада, то Баканов советует совершать маневры и повороты руля плавно, аккуратно нажимая на педали газа и тормоза. Рывки при ускорении и резкое торможение могут привести к потере сцепления шин с трассой, покрытой льдом, предупреждает эксперт.

Если на приборной панели появится сигнал от системы контроля устойчивости, это значит, что ведущие колеса пробуксовывают. В этой ситуации нужно снизить нажатие на педаль газа с целью восстановления сцепления шин с дорогой. Если у автомобиля полный привод, он тоже не застрахован от возможных рисков при передвижении на скользкой дороге, подытожил автоэксперт.

Источник: pravda.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:АГН "Москва"
27.12.2023
Фото:АГН "Москва"
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