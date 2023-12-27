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Мужчина устроился охранником, чтобы закрыть долги, но сжег 30 машин

В Чите охранник автостоянки неудачно покурил и устроил пожар на 50 млн рублей

39-летний охранник крытой автостоянки в Чите устроил пожар, уничтоживший десятки автомобилей. Не так давно Михаил Новоселов устроился на объект охранником, чтобы выплатить долги конторам, выдающим микрозаймы. Сумма долгов составляла 40 тысяч рублей, пишет источник. Ранее Новоселов был неоднократно судим за кражи, драку и грабеж.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

В одну из своих рабочих смен на стоянке Новоселов устроил себе перекур, который обернулся сильнейшим пожаром. В результате действия разрушительной силы огня полностью сгорело 34 автомобиля – ущерб оценивается в сумму более 50 млн рублей. Само здание частично обрушилось.

Мужчина задержан, ему грозит уголовное дело, колония и новый, куда более обременительный долг.

Источник: SHOT

Видео: Телеканал 360

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 3
27.12.2023
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