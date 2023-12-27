Мужчина устроился охранником, чтобы закрыть долги, но сжег 30 машин
39-летний охранник крытой автостоянки в Чите устроил пожар, уничтоживший десятки автомобилей. Не так давно Михаил Новоселов устроился на объект охранником, чтобы выплатить долги конторам, выдающим микрозаймы. Сумма долгов составляла 40 тысяч рублей, пишет источник. Ранее Новоселов был неоднократно судим за кражи, драку и грабеж.
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В одну из своих рабочих смен на стоянке Новоселов устроил себе перекур, который обернулся сильнейшим пожаром. В результате действия разрушительной силы огня полностью сгорело 34 автомобиля – ущерб оценивается в сумму более 50 млн рублей. Само здание частично обрушилось.
Мужчина задержан, ему грозит уголовное дело, колония и новый, куда более обременительный долг.
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Источник: SHOT
Видео: Телеканал 360
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