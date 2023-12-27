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Все модели УАЗ получили региональный знак качества

Внедорожники УАЗ удостоились почетного знака за качество и безопасность

Отечественная марка УАЗ удостоилась знака «Марка качества Ульяновской области». Эта высокая награда означает, что продукция Ульяновского автомобильного завода соответствует «высоким стандартам качества и безопасности». Сертификат от конкурсной комиссии по отбору товаропроизводителей региона получил директор УАЗа Алексей Спирин.

В частности, региональным знаком качества отмечены модели Патриот, Профи, Пикап, Хантер и даже «Буханка». По мнению членов конкурсной комиссии, в регионе для производителей высококачественных товаров, использующих местное сырье, созданы самые благоприятные условия. Отмечается, что этот товарный знак защищает внутренний рынок от фальсификата.

Сертификат знака «Марка качества Ульяновской области»
Сертификат знака «Марка качества Ульяновской области»
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Стоит отметить, что внедорожники УАЗ будут оснащены мостами улучшенного образца благодаря программе модернизации механосборочного производства, реализуемой в Ульяновске. Кроме того, на предприятии модернизировали производство деталей подвески. Специально для этих целей закупили новые токарные станки.

В пресс-службе предприятия рассказали, что УАЗ работает над модернизацией внедорожника Патриот, в частности, будут изменены дизайн и техническая часть автомобиля.

Источник: quto.ru

Фото: https://t.me/UAZ_Today

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За РулемСветлана Тарасенко
Количество просмотров 3
27.12.2023
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