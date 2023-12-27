Все модели УАЗ получили региональный знак качества
Отечественная марка УАЗ удостоилась знака «Марка качества Ульяновской области». Эта высокая награда означает, что продукция Ульяновского автомобильного завода соответствует «высоким стандартам качества и безопасности». Сертификат от конкурсной комиссии по отбору товаропроизводителей региона получил директор УАЗа Алексей Спирин.
В частности, региональным знаком качества отмечены модели Патриот, Профи, Пикап, Хантер и даже «Буханка». По мнению членов конкурсной комиссии, в регионе для производителей высококачественных товаров, использующих местное сырье, созданы самые благоприятные условия. Отмечается, что этот товарный знак защищает внутренний рынок от фальсификата.
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Стоит отметить, что внедорожники УАЗ будут оснащены мостами улучшенного образца благодаря программе модернизации механосборочного производства, реализуемой в Ульяновске. Кроме того, на предприятии модернизировали производство деталей подвески. Специально для этих целей закупили новые токарные станки.
В пресс-службе предприятия рассказали, что УАЗ работает над модернизацией внедорожника Патриот, в частности, будут изменены дизайн и техническая часть автомобиля.
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Источник: quto.ru
Фото: https://t.me/UAZ_Today
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