Этот бренд из Китая специально для россиян оснастит 7 новинок пакетом зимних опций

Haval везет 7 новинок в Россию в 2024 году, включая флагманский внедорожник H9

Китайский бренд Haval намерен вывести на авторынок России сразу семь новых моделей. Об этом стало известно в ходе недавней закрытой дилерской конференции марки.

Предполагается, что новинки будут представлены «городскими SUV» и «брутальными внедорожниками». Первым на рынок выйдет рестайлинговый Haval Jolion. Цена обновленного автомобиля – от 1,9 до 2,8 млн рублей. Его выпуск на заводе в Туле планируют начать уже в январе наступающего года. Дебют на рынке запланирован на февраль.

Второй новинкой станет новый Haval F7, стоимость которого, по предварительным оценкам, составит 2,7-3,5 млн рублей. Производство Haval стартует в июне 2024 года, а продажи — в августе. Еще одной моделью из числа городских SUV станет Haval F8, этот автомобиль создан на базе кроссовера Xiaolong Max. Предположительно, за него выставят цену 4,2-4,9 млн рублей. Старт производства запланирован на июль 2024 года, а уже в сентябре покупатели смогут его приобрести.

Из внедорожников первым выйдет на рынок РФ Haval H3. Его планируют продавать по цене от 2,79 до 3,19 млн рублей. По информации с закрытой презентации для дилеров, уже в январе 2024 года стартует его производство, а на российском рынке внедорожник появится в мае. Рыночный дебют самой крупной модели Haval – внедорожника H5 состоится в августе, а его сборку наладят в мае на заводе под Тулой. Его оценили в 3,5-4 млн рублей.

Флагманский внедорожник Haval H9 в настоящее время тестируется. Производство автомобиля начнется в мае 2024 года, продажи стартуют в августе. Продаваться внедорожник будет по цене 4,29-5,79 млн рублей. За полноприводный Haval H7 попросят 3,2-4,5 млн рублей, такой разброс цен объясняется наличием дорогой гибридной версии. На конвейер эта модель встанет в августе 2024 года, а продавать его начнут в октябре.

Производитель оснастит все автомобили для российского рынка пакетом зимних опций. Китайский бренд поставил перед собой амбициозные планы – реализовать в России в 2024 году 240 тысяч автомобилей.

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Источник: китайские-автомобили.рф