Haval локализует в России еще одну модель
Вслед за запуском обновленного F7 в июле этого года завод Haval в Тульской области готовит старт производства еще одной модели. Как сообщает источник, на предприятии начали собирать кроссоверы Haval М6 – пока в тестовом режиме. Со ссылкой на пресс-службу «Хавейл Мотор Рус» уточняется, что при старте серийного производства и начала продаж локализованных машин будет выпущено официальное сообщение.
|
Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.
Между тем, Haval M6 уже продается в России – с июля 2023 года дилеры реализуют автомобили китайской сборки. Некоторая адаптация к условиям РФ у машин уже есть: в комплектации присутствует обогрев передних сидений, днище и арки обработаны антикором.
Список оснащения М6 включает круиз-контроль, климат-контроль, запуск с кнопки, дисплей ММС 10,25", аудио на четыре динамика, USB-порты, пакет электронных ассистентов.
Двигатель – 1.5 турбо с отдачей 143 л.с. и 202 Нм. За переднеприводную машину с МКП просят от 2 179 000 рублей, с роботом – от 2 299 000 рублей. По размерам М6 примерно соответствует родственному Dargo, но концептуально это совершенно иная машина.
Сейчас завод «Хавейл» под Тулой выпускает прошедшие обновление кроссовер F7 и кросс-купе F7x, а также компакт-кросс Haval Jolion, среднеразмерный кроссовер Dargo и рамный внедорожник H9.
Источник: Автостат
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!
Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.
Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.
Желаем всем удачи!