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Haval локализует в России еще одну модель

Тульский завод Haval начал тестовую сборку кроссоверов М6

Вслед за запуском обновленного F7 в июле этого года завод Haval в Тульской области готовит старт производства еще одной модели. Как сообщает источник, на предприятии начали собирать кроссоверы Haval М6 – пока в тестовом режиме. Со ссылкой на пресс-службу «Хавейл Мотор Рус» уточняется, что при старте серийного производства и начала продаж локализованных машин будет выпущено официальное сообщение.

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Между тем, Haval M6 уже продается в России – с июля 2023 года дилеры реализуют автомобили китайской сборки. Некоторая адаптация к условиям РФ у машин уже есть: в комплектации присутствует обогрев передних сидений, днище и арки обработаны антикором.

Список оснащения М6 включает круиз-контроль, климат-контроль, запуск с кнопки, дисплей ММС 10,25", аудио на четыре динамика, USB-порты, пакет электронных ассистентов.

Haval M6
Haval M6

Двигатель – 1.5 турбо с отдачей 143 л.с. и 202 Нм. За переднеприводную машину с МКП просят от 2 179 000 рублей, с роботом – от 2 299 000 рублей. По размерам М6 примерно соответствует родственному Dargo, но концептуально это совершенно иная машина.

Сейчас завод «Хавейл» под Тулой выпускает прошедшие обновление кроссовер F7 и кросс-купе F7x, а также компакт-кросс Haval Jolion, среднеразмерный кроссовер Dargo и рамный внедорожник H9.

Источник: Автостат

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За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 3
18.12.2023
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