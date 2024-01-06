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Убит, но не сломлен: история старого советского ЗИЛа, работающего по сей день

Документалисты сняли грузовик ЗИЛ из 1960-х, до сих пор работающий на стройке.

Еще один редкий советский ЗИЛ в рабочем состоянии найден на просторах интернета. Грузовики ЗИЛ-164 выпускались в СССР с с 1957 по 1964 год, и недавно «За рулем» рассказывал об одном таком, выставленном на продажу в Хакасии. Его «коллегу», работающего на деревенской стройке в одной южноафриканской стране, отличает чудом уцелевшее правое «родное» крыло (нынче они в дефиците), но в остальном этот герой явно видывал лучшие деньки.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Левого крыла, равно как двери и зеркала с левой стороны, нет вовсе. Сама кабина изобилует вмятинами и дырами. Положение передних колес говорит о том, что исполин буквально готов встать на колени. Он практически, буквально и стопроцентно убит. Но пока не сломлен.

Водитель с помощником заливают в радиатор воды, плескают в карбюратор пригоршню бензина для пущего задора и, ничтоже сумняшеся, заводят ЗИЛа рукояткой. Им предстоит пересечь в брод реку, лопатами загрузить полный кузов мокрого песка и вернуться обратно.

Должны предупредить: когда включите видео, в вас начнет нарастать чувство, являющее собой коктейль из ностальгии, обиды, жалости, гордости и восхищения. Приятного просмотра.

Видео: TEKNIQ

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемИннокентий Кишкурно
06.01.2024
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