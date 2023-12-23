#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?ШиныВыходные/отпускКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
ЗИЛ-164
23 декабря
На продажу выставили редчайший ЗИЛ
В Хакасии продают культовый ЗИЛ-164 за 190...
Муж терроризировал супругу с помощью приложения Tesla
23 декабря
Муж терроризировал супругу с помощью приложения Tesla
Женщина обвинила Tesla в предоставлении...
Концепт Nio Eve, прототип Nio ET9
23 декабря
Венец технологий: ультра-роскошный Nio ET9 бросит вызов Mercedes-Maybach S-Class
Самый дорогой автомобиль Nio ET9 показали на...

На продажу выставили редчайший ЗИЛ

В Хакасии продают культовый ЗИЛ-164 за 190 тысяч рублей

В продажу попал грузовик ЗИЛ, модель которого по нынешним временам считается очень редкой. Речь идет о ЗИЛ-164 с колесной формулой 4x2 – такие среднетоннажные грузовики, являющиеся модернизированной версией ЗИС-150, выпускались на московском заводе с 1957 по 1964 год.

Как следует из объявления, данный экземпляр выпущен в 1963 году и сейчас находится в селе Таштып под городом Абаза в Хакасии. Источник, обративший внимание на объявление, указывает, что передние крылья машины – заимствованные от полноприводного ЗИЛ-157 (6x6).

ЗИЛ-164
ЗИЛ-164
Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Новый мотор, крутая светотехника, цена – от 2,59 млн: тест и видео модного кроссовера

Дело в том, что кабина у дорожных ЗИС-150/ЗИЛ-164 была общей с полноприводными трехосниками ЗИС-151/ЗИЛ-157 (6x6), однако крылья были свои – они имели более выгнутую форму. Но к данному моменту оригинальные крылья ЗИС-150/ЗИЛ-164 найти почти невозможно, замечает источник.

Впрочем, несмотря на «донорские» крылья, грузовик совершенно не выглядит заброшенным или выработавшим ресурс. Судя по всему, он находится в регулярной эксплуатации по прямому назначению и чувствует себя вполне неплохо. За культовую советскую машину просят всего 190 тысяч рублей.

Источник: Дром, Автопоток

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:Drom.ru
Количество просмотров 1
23.12.2023
Фото:Drom.ru
Поделиться:
Оцените материал:
0