На продажу выставили редчайший ЗИЛ

В Хакасии продают культовый ЗИЛ-164 за 190 тысяч рублей

В продажу попал грузовик ЗИЛ, модель которого по нынешним временам считается очень редкой. Речь идет о ЗИЛ-164 с колесной формулой 4x2 – такие среднетоннажные грузовики, являющиеся модернизированной версией ЗИС-150, выпускались на московском заводе с 1957 по 1964 год.

Как следует из объявления, данный экземпляр выпущен в 1963 году и сейчас находится в селе Таштып под городом Абаза в Хакасии. Источник, обративший внимание на объявление, указывает, что передние крылья машины – заимствованные от полноприводного ЗИЛ-157 (6x6).

ЗИЛ-164

Дело в том, что кабина у дорожных ЗИС-150/ЗИЛ-164 была общей с полноприводными трехосниками ЗИС-151/ЗИЛ-157 (6x6), однако крылья были свои – они имели более выгнутую форму. Но к данному моменту оригинальные крылья ЗИС-150/ЗИЛ-164 найти почти невозможно, замечает источник.

Впрочем, несмотря на «донорские» крылья, грузовик совершенно не выглядит заброшенным или выработавшим ресурс. Судя по всему, он находится в регулярной эксплуатации по прямому назначению и чувствует себя вполне неплохо. За культовую советскую машину просят всего 190 тысяч рублей.

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Источник: Дром, Автопоток