Этот популярнейший «кореец» вернулся в Россию: цена вполне доступна
Популярнейший в РФ кроссовер Kia Sportage теперь массово поставляется в Россию из-за границы. Только на одном из сайтов объявлений предлагается около ста таких машин от дилеров, частников и «профессиональных продавцов».
За минимальные 3 150 000 рублей новый Kia Sportage 2023 г. в. продает частник из Казани. Такова стоимость машины в переднеприводной комплектации Classic с 2,0-литровым 150-сильным атмосферником и классической шестиступенчатой АКП.
У авто тканевый салон, цифровая приборная панель, мультируль, климат-контроль и прочие опции.
За 3 230 468 рублей продается Kia Sportage в более богатой комплектации Liоn Рlatinum Тuojie. Автомобиль предлагает доставить под заказ дилер из Благовещенска. Данный автомобиль будет с турбированным 200-сильным мотором объемом 1,5 литра, сопряженным с восьмиступенчатой АКП и передним приводом.
Остальные продавцы предлагают новый импортный Kia Sportage по более высоким ценам. Так, в Москве цена на модель стартует от 3 260 000 рублей, а в Петербурге – от 3 455 000 рублей.
Ранее «За рулем» сообщал, что надежный и проверенный кроссовер вернулся в Россию по цене 3 млн рублей.
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Источник: Автоновости дня
Отзывы о Kia Sportage (7)
Эргономичный салон. Много места спереди и сзади. Драйвовый ДВС и АКПП.
Шумное днище и арки. Небольшой дорожный просвет. Не очень эргономичная подвеска.
Год покупки - 2018. Это первый мой автомобиль, в котором не хочу менять решетку радиатора, т.к. она мне нравится :) Ездил на чуть более 40 гражданских легковых автомобилей, на которых, были и тест-драйвы, чем-то владел лично, ездил по служебным заданиям, друзья просто давали на тест. Есть с чем сравнить. Но ниже я хотел бы сузить сравнение до BMW X5 (F15) и Kia Sportage IV и вот почему. Т.к. дизайн (автомобильный дизайн, это не только красивый кузов и эргономика салона, но и проработка узлов машины) разработала европейская дизайн-студия KIA, расположенная во Франкфурте-на-Майне (Германия) с участием главного дизайнера Peter Schreyer, то автомобиль получил решения в части эргономики и функциональности в рамках немецкий школы со своими плюсами и минусами. С точки зрения эргономики, Sportage и X5 очень схожи. Лоску и доп. функций больше у BMW, но принципиальной разницы с точки зрения среднестатистического потребителя нет. Приборы водителя, кнопки управления у обоих брендов находятся в удобной зоне, эргономика посадки спереди и сзади — на одном комфортном уровне. При высадке пассажира с заднего места также, как и у сравниваемого BMW ногой задеваешь металлическую часть заднего крыла. Подвеска упругая, энергоемкая и немного жесткая у обоих автомобилей. Существенной разницы при вождении я лично не почувствовал. Жирный минус Sportage — пороги дверей не защищены от грязи. Но и у X5 есть просчет — это боковые внешние пороги. Они так сильно выпирают, что при посадке-высадке также задеваешь их ногами, если у тебя не рост под 2 метра. При этом у X5 в части задних пассажиров нет лампы освещения салона. Место в салоне достаточно у обоих автомобилей, хотя X5 по сантиметрам больше, но эта длина нивелируется "пухлыми" спинками кресел, которые и забирают "лишние" сантиметры под себя.