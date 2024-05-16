Этот популярнейший «кореец» вернулся в Россию: цена вполне доступна

В Россию дилеры привезли новые кроссоверы Kia Sportage по цене от 3,15 млн рублей

Популярнейший в РФ кроссовер Kia Sportage теперь массово поставляется в Россию из-за границы. Только на одном из сайтов объявлений предлагается около ста таких машин от дилеров, частников и «профессиональных продавцов».

За минимальные 3 150 000 рублей новый Kia Sportage 2023 г. в. продает частник из Казани. Такова стоимость машины в переднеприводной комплектации Classic с 2,0-литровым 150-сильным атмосферником и классической шестиступенчатой АКП.

Kia Sportage

У авто тканевый салон, цифровая приборная панель, мультируль, климат-контроль и прочие опции.

За 3 230 468 рублей продается Kia Sportage в более богатой комплектации Liоn Рlatinum Тuojie. Автомобиль предлагает доставить под заказ дилер из Благовещенска. Данный автомобиль будет с турбированным 200-сильным мотором объемом 1,5 литра, сопряженным с восьмиступенчатой АКП и передним приводом.

Интерьер Kia Sportage

Остальные продавцы предлагают новый импортный Kia Sportage по более высоким ценам. Так, в Москве цена на модель стартует от 3 260 000 рублей, а в Петербурге – от 3 455 000 рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что надежный и проверенный кроссовер вернулся в Россию по цене 3 млн рублей.

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Источник: Автоновости дня