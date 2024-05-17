Когда окупится электрический грузовик? Посчитали все расходы и удивились

«За рулем» протестировал 6-тонный рефрижератор на электротяге JMC E820

Электрические грузовики всё чаще появляются на наших улицах и в обзорах экспертов «За рулем», но китайский JMC E820 стоит особняком. Это не переделка из модели с двигателем внутреннего сгорания, а оригинальная конструкция, электромобиль с рождения.

Какие дивиденды это сулит и какие недостатки? Способен ли электрогрузовик составить конкуренцию грузовым автомобилям с ДВС при городских перевозках? Узнаем на примере фургона-рефрижератора полной массой шесть тонн.

JMC E820 – послушный и комфортный грузовик. По меркам грузовой техники динамика просто ураганная! Цена в России от 7 600 000 ₽

Везите молча

Размерами и отдачей электромотора E820 сопоставим с нашим Валдаем 8. Двигатель стоит у заднего моста и выдает 90 кВт и 420 ньютон-метров. Но поскольку весь крутящий момент у «электрички» доступен с самого начала движения, динамика ошеломляет – 60 км/ч набираются за шесть секунд!

Причем тяга почти не падает, когда машина загружена: я ездил загруженным почти полностью, с тремя тоннами груза. И JMC разгонялся настолько задорно, что у меня появились опасения за сохранность перевозимого товара! Не уверен, что такие динамические способности вообще уместны для среднетоннажника.

Под кабиной – инверторный блок, а также бачки тормозной системы и системы охлаждения. Объем системы охлаждения – 3,8 литра. Электромотор установлен перед задним мостом. Карданная передача не нужна.

А еще ваше стремительное приближение может стать сюрпризом для окружающих. Едет-то грузовик бесшумно! Потому у Е820 даже есть функция «звука троллейбуса», то есть принудительного гула при движении.

Непередаваемые ощущения – ехать в тихой кабине, когда слышишь даже цоканье по асфальту застрявшего в задней спарке камушка. Нет дизельных вибраций и запаха, не говоря уж про то, что не нужно постоянно переключать передачи. Светлое будущее наступило!

Кабина практически не выдает электрической сущности, если не считать шайбы режимов движения.

Как у любой «электрички», главные указатели на приборной панели – расход энергии и запас хода. Пульт у левой передней стойки отвечает за управление холодильной ­установкой.

Тарифы на электроэнергию

Самая комфортная и эффективная скорость – 70–75 км/ч. Дальше дело портит аэродинамика: расход энергии растет и переваливает за 40 кВт·ч на 100 км. Если же держать крейсерские 70 км/ч, вполне достаточные для города, то полного заряда легко хватает на 250 км. Зарядка на «быстрой» станции занимает около часа.

Как и у любой «электрички», можно пользоваться рекуперацией, то есть подзарядкой батареи на торможении. Она не только полезна, но и удобна на больших спусках, где играет роль грузового ретардера.

Средняя стоимость одного кВт·ч на платных зарядных станциях – около 17 рублей.

Чтобы полностью зарядить Е820, нужно чуть больше часа.

Хорошая энергоэффективность – следствие того, что Е820 сделан электрическим изначально, а не конвертирован из грузовика с ДВС. Например, в трансмиссии нет карданов, с которыми потери неизбежны. Отсутствует насос гидроусилителя руля и разнообразные компрессоры, которым нужно питание. Отсюда и довольно низкий расход энергии, сравнимый с мощными легковыми «электричками».

Холодильная установка рефрижератора энергию из тяговой батареи тоже не «ест» – для нее установлен отдельный аккумулятор на 15 кВт·ч. Если холодильник работает на всю катушку (нужна глубокая заморозка, а на улице стоит жара), запаса электричества хватает на восемь часов. В обычных же условиях батарею нужно заряжать раз в две недели.

Тяговая батарея расположена внутри рамы, центр тяжести довольно низкий. Ячейки батареи железо-фосфатные, которые не так чувствительны к перепадам температур, как литий-ионные. Зарядная розетка стандарта GB/T находится по левому борту.

Холодильная установка работает от дополнительной батареи на 15 кВт·ч. Розетка для зарядки тоже отдельная.

Выгодно ли?

На первый взгляд, электрический среднетоннажник очень выгоден. Даже если пользоваться платными зарядками, при годовом пробеге в 100 тысяч км на энергию уйдет меньше 700 тысяч рублей. Это почти в полтора раза меньше, чем у схожего дизельного грузовика Dongfeng C80.

Кузов вмещает 22 кубометра или восемь стандартных европалет.

Электрогрузовик способен увезти 3,6 тонны, а полная масса – шесть тонн. Задняя аппарель управляется как с пульта, так и кнопками на откидном борту.

И затраты на плановое обслуживания мизерные. Периодичность ТО – 40 тысяч км, и заключается оно в… замене салонного фильтра! Каждые 80 тысяч нужно менять тормозную жидкость. А каждые 100 тысяч проводится смена антифриза системы охлаждения и масла в заднем редукторе. Всё!

Однако цена электрического грузовика тоже выше. Если близкие по классу Валдай 8 или Dongfeng C80 стоят около 5 млн рублей, то JMC Е820 обойдется в 7,6 млн. Чтобы окупить разницу с китайским С80, потребуется около четырех с половиной лет. А для «выравнивания» с нашим Валдаем 8 – уже десять. Конечно, если пользоваться исключительно бесплатными зарядными станциями, то эти сроки можно сократить вдвое.

JMC E820

Длина / ширина / высота / база 6790 / 2270 / 3310 / 3360 мм

6790 / 2270 / 3310 / 3360 мм Снаряженная / полная масса 2350 / 6000 кг

2350 / 6000 кг Внутренние размеры фургона 4850 / 2100 / 2100 мм

4850 / 2100 / 2100 мм Объем грузового отсека 22 м³

22 м³ Максимальная скорость 100 км/ч

100 км/ч Разгон 0–80 км/ч 13,9 с

13,9 с Диаметр разворота 14 м

14 м Двигатель электрический, 90 кВт / 122 л.с.; 420 Н·м

электрический, 90 кВт / 122 л.с.; 420 Н·м Емкость батареи / запас хода 100,46 кВт·ч / 370 км

100,46 кВт·ч / 370 км Трансмиссия задний привод

ЭНЕРГИЯ ПЕРЕВОЗОК Электрический коммерческий транспорт у нас в зачаточном состоянии. Например, можно вспомнить компанию EVM, создающую легкие электрические грузовики EVM Pro. В качестве основы используется шасси УАЗ Профи, а вся электрическая составляющая оригинальная. На данный момент выпущено 70 электромобилей. EVM Pro e‑City Есть электрические проекты и у ГАЗа – ГАЗель e‑NN. В гамме есть шасси и цельнометаллические фургоны. Но будут ли они пользоваться стабильным спросом? Перспективнее выглядит 12‑местный электрический автобус e‑City, для которого есть рынок сбыта в виде городского транспорта Москвы и других крупных городов. ЛиАЗ КамАЗ В Москве электрический парк насчитывает больше тысячи машин! На конец 2023 года в столице было 1300 электробусов ЛиАЗ и КАМАЗ. В течение нынешнего года он пополнится еще 1200 электробусами, включая ГАЗель e‑City.

Сравнение цен и стоимости содержания

JMC E820 Валдай 8 Dongfeng C80 Розничная стоимость 7 600 000 ₽ 4 930 000 ₽ 5 250 000 ₽ Грузоподъемность 3,65 т 3,64 т 3,5 т Стоимость топлива/энергии за 1 год* 660 000 ₽ 768 500 ₽ 1 062 500 ₽ Периодичность ТО 40 000 км или

12 месяцев 20 000 км или

12 месяцев 30 000 км или

12 месяцев Стоимость ТО за год* 45 000 ₽ 192 800 ₽ 168 900 ₽ Расходы на топливо и ТО за год 705 000 ₽ 961 300 ₽ 1 231 400 ₽ Разница в цене с Е820 – 2 670 000 ₽ 2 350 000 ₽ Срок окупаемости разницы ­стоимости Е820 на фоне конкурента – 10 лет 4,5 года

* При среднегодовом пробеге 100 тысяч км.

Тест еще одного китайского грузовика смотрите тут.