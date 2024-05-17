Когда окупится электрический грузовик? Посчитали все расходы и удивились
Электрические грузовики всё чаще появляются на наших улицах и в обзорах экспертов «За рулем», но китайский JMC E820 стоит особняком. Это не переделка из модели с двигателем внутреннего сгорания, а оригинальная конструкция, электромобиль с рождения.
Какие дивиденды это сулит и какие недостатки? Способен ли электрогрузовик составить конкуренцию грузовым автомобилям с ДВС при городских перевозках? Узнаем на примере фургона-рефрижератора полной массой шесть тонн.
Везите молча
Размерами и отдачей электромотора E820 сопоставим с нашим Валдаем 8. Двигатель стоит у заднего моста и выдает 90 кВт и 420 ньютон-метров. Но поскольку весь крутящий момент у «электрички» доступен с самого начала движения, динамика ошеломляет – 60 км/ч набираются за шесть секунд!
Причем тяга почти не падает, когда машина загружена: я ездил загруженным почти полностью, с тремя тоннами груза. И JMC разгонялся настолько задорно, что у меня появились опасения за сохранность перевозимого товара! Не уверен, что такие динамические способности вообще уместны для среднетоннажника.
А еще ваше стремительное приближение может стать сюрпризом для окружающих. Едет-то грузовик бесшумно! Потому у Е820 даже есть функция «звука троллейбуса», то есть принудительного гула при движении.
Непередаваемые ощущения – ехать в тихой кабине, когда слышишь даже цоканье по асфальту застрявшего в задней спарке камушка. Нет дизельных вибраций и запаха, не говоря уж про то, что не нужно постоянно переключать передачи. Светлое будущее наступило!
Тарифы на электроэнергию
Самая комфортная и эффективная скорость – 70–75 км/ч. Дальше дело портит аэродинамика: расход энергии растет и переваливает за 40 кВт·ч на 100 км. Если же держать крейсерские 70 км/ч, вполне достаточные для города, то полного заряда легко хватает на 250 км. Зарядка на «быстрой» станции занимает около часа.
Как и у любой «электрички», можно пользоваться рекуперацией, то есть подзарядкой батареи на торможении. Она не только полезна, но и удобна на больших спусках, где играет роль грузового ретардера.
Хорошая энергоэффективность – следствие того, что Е820 сделан электрическим изначально, а не конвертирован из грузовика с ДВС. Например, в трансмиссии нет карданов, с которыми потери неизбежны. Отсутствует насос гидроусилителя руля и разнообразные компрессоры, которым нужно питание. Отсюда и довольно низкий расход энергии, сравнимый с мощными легковыми «электричками».
Холодильная установка рефрижератора энергию из тяговой батареи тоже не «ест» – для нее установлен отдельный аккумулятор на 15 кВт·ч. Если холодильник работает на всю катушку (нужна глубокая заморозка, а на улице стоит жара), запаса электричества хватает на восемь часов. В обычных же условиях батарею нужно заряжать раз в две недели.
Выгодно ли?
На первый взгляд, электрический среднетоннажник очень выгоден. Даже если пользоваться платными зарядками, при годовом пробеге в 100 тысяч км на энергию уйдет меньше 700 тысяч рублей. Это почти в полтора раза меньше, чем у схожего дизельного грузовика Dongfeng C80.
И затраты на плановое обслуживания мизерные. Периодичность ТО – 40 тысяч км, и заключается оно в… замене салонного фильтра! Каждые 80 тысяч нужно менять тормозную жидкость. А каждые 100 тысяч проводится смена антифриза системы охлаждения и масла в заднем редукторе. Всё!
Однако цена электрического грузовика тоже выше. Если близкие по классу Валдай 8 или Dongfeng C80 стоят около 5 млн рублей, то JMC Е820 обойдется в 7,6 млн. Чтобы окупить разницу с китайским С80, потребуется около четырех с половиной лет. А для «выравнивания» с нашим Валдаем 8 – уже десять. Конечно, если пользоваться исключительно бесплатными зарядными станциями, то эти сроки можно сократить вдвое.
JMC E820
- Длина / ширина / высота / база 6790 / 2270 / 3310 / 3360 мм
- Снаряженная / полная масса 2350 / 6000 кг
- Внутренние размеры фургона 4850 / 2100 / 2100 мм
- Объем грузового отсека 22 м³
- Максимальная скорость 100 км/ч
- Разгон 0–80 км/ч 13,9 с
- Диаметр разворота 14 м
- Двигатель электрический, 90 кВт / 122 л.с.; 420 Н·м
- Емкость батареи / запас хода 100,46 кВт·ч / 370 км
- Трансмиссия задний привод
ЭНЕРГИЯ ПЕРЕВОЗОК
Электрический коммерческий транспорт у нас в зачаточном состоянии. Например, можно вспомнить компанию EVM, создающую легкие электрические грузовики EVM Pro. В качестве основы используется шасси УАЗ Профи, а вся электрическая составляющая оригинальная. На данный момент выпущено 70 электромобилей.
Есть электрические проекты и у ГАЗа – ГАЗель e‑NN. В гамме есть шасси и цельнометаллические фургоны. Но будут ли они пользоваться стабильным спросом? Перспективнее выглядит 12‑местный электрический автобус e‑City, для которого есть рынок сбыта в виде городского транспорта Москвы и других крупных городов.
В Москве электрический парк насчитывает больше тысячи машин! На конец 2023 года в столице было 1300 электробусов ЛиАЗ и КАМАЗ. В течение нынешнего года он пополнится еще 1200 электробусами, включая ГАЗель e‑City.
Сравнение цен и стоимости содержания
|
|
JMC E820
|
Валдай 8
|
Dongfeng C80
|
Розничная стоимость
|
7 600 000 ₽
|
4 930 000 ₽
|
5 250 000 ₽
|
Грузоподъемность
|
3,65 т
|
3,64 т
|
3,5 т
|
Стоимость топлива/энергии за 1 год*
|
660 000 ₽
|
768 500 ₽
|
1 062 500 ₽
|
Периодичность ТО
|
40 000 км или
|
20 000 км или
|
30 000 км или
|
Стоимость ТО за год*
|
45 000 ₽
|
192 800 ₽
|
168 900 ₽
|
Расходы на топливо и ТО за год
|
705 000 ₽
|
961 300 ₽
|
1 231 400 ₽
|
Разница в цене с Е820
|
–
|
2 670 000 ₽
|
2 350 000 ₽
|
Срок окупаемости разницы стоимости Е820 на фоне конкурента
|
–
|
10 лет
|
4,5 года
* При среднегодовом пробеге 100 тысяч км.
- Тест еще одного китайского грузовика смотрите тут.
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