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КАМАЗ представит свой туристический автобус

КАМАЗ планирует представить свой туристический автобус в 2025 году

Автопроизводитель КАМАЗ представит свой туристический автобус в 2025 году, рассказал директор компании Сергей Когогин.

«Проектирование в этом году закончим, приступим к изготовлению образца, в следующем году испытания», — сообщил он.

Коголин заметил, что работа над такого рода проектами обычно занимает более года.

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В конце декабря 2022 года президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский высказался о дефиците туристических автобусов в РФ и трудностях с их обслуживанием. Для решения вопроса он предлагал наладить выпуск таких автобусов на автозаводах или временно ввести программу субсидирования заграничных закупок такого транспорта.

В июле 2023 года глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников проинформировал, что ведомство договорилось с КАМАЗом о создании рабочей группы по производству российских туристических автобусов.

Ранее «За рулем» сообщал, что надежный и проверенный кроссовер вернулся в Россию по цене 3 млн рублей.

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Источник: ТАСС

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За РулемУшакова Ирина
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 1
16.05.2024
Фото:АГН «Москва»
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