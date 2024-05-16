КАМАЗ представит свой туристический автобус
Автопроизводитель КАМАЗ представит свой туристический автобус в 2025 году, рассказал директор компании Сергей Когогин.
«Проектирование в этом году закончим, приступим к изготовлению образца, в следующем году испытания», — сообщил он.
Коголин заметил, что работа над такого рода проектами обычно занимает более года.
В конце декабря 2022 года президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский высказался о дефиците туристических автобусов в РФ и трудностях с их обслуживанием. Для решения вопроса он предлагал наладить выпуск таких автобусов на автозаводах или временно ввести программу субсидирования заграничных закупок такого транспорта.
В июле 2023 года глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников проинформировал, что ведомство договорилось с КАМАЗом о создании рабочей группы по производству российских туристических автобусов.
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Источник: ТАСС