Этот Corvette исчезает, словно призрак

Chevrolet Corvette ускользает, оставляя полицию Арканзаса далеко позади

Скрыться от преследования полиции чаще всего оказывается невозможным. Однако водитель Chevrolet Corvette это сделал.

Кадры видео начинаются с того, что полицейский Калеб Пивхаус преследует Корвет, и судя по всему, они едут с одинаковой скоростью. Неясно, почему Пивхаус нацелился на Корвет, но, вероятно, водитель что-то нарушил еще до того, как попал в кадр. Полицейский говорит, что Corvette имеет временные номера Оклахомы и что их сложно прочитать.

Ведя Корвет из левой полосы в правую к съезду, он, наконец, включает фары, обе машины собираются повернуть направо, и в этот момент водитель Шевроле вдруг резко ускоряется.

Несмотря на скорость более 200 км/ч, полицейская машина в этой гонке уступает американскому спортивному автомобилю. Пивхаус с досадой комментирует ситуацию: «У него определенно больше лошадиных сил, чем у меня».

Нарушитель буквально за секунды превращается в еле видимую точку на горизонте и пропадает.

Идентифицировать его не удалось, но по крайней мере, в результате этой погони ни один человек не пострадал. Что не всегда бывает, даже когда полиция достигает своей цели.

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Видео: YouTube