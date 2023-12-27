Опрос: 85% покупателей новых китайских авто довольны своим выбором

Эксперты нашли объяснение, как технологичные авто из Китая задали тренд в РФ

Жители России, купившие китайские автомобили, довольны своим выбором. Такой вывод сделали эксперты сервиса «Гараж Авто.ру» по итогам своего исследования, согласно которому 85% россиян впечатлены дизайном, стоимостью, доступностью сервиса, а также технологическим оснащением машин из КНР.

По технологическому уровню Geely, Chery и Omoda ничуть не хуже немецких – такой вывод сделали 45%, разница с европейскими марками, по их мнению, — только в цене. Стоит отметить, что россияне даже опережают потребителей других стран по темпам адаптации к новым маркам. Такое уже было с брендами из Южной Кореи, когда меньше чем за 10 лет их автомобили возглавили топ продаж.

При этом стоит отметить, что не все модели из КНР, присутствующие на рынке РФ, приспособились к нашим условиям. Необходимый уровень комфорта способны предложить только те производители, которые представлены в нашей стране уже несколько лет, и те, у кого есть локальное производство, а также инвестиции, интеграция в российские условия, обучение персонала СТО и автодилеров.

В числе преимуществ автомобилей из Китая автовладельцы отмечают их демократичную цену — на это указали 62% опрошенных, 55% назвали внешний вид и дизайн, а 47% — стоимость обслуживания и доступность запчастей.

Высокий инновационный технологичный уровень, гуманная ценовая политика, качественный маркетинг и хороший сервис в части доступности запчастей возвели китайские автомобили в ранг народных автомобилей – разумеется, после АВТОВАЗа.

На текущем этапе сложно прогнозировать, как будет развиваться авторынок России в 2024 году, но оптимистичный сценарий подразумевает рост годовых продаж до 1,5 млн новых легковых автомобилей.

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Источник: rbc.ru