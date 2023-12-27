Емкость логистического стока «Янино» в Ленобласти оценивается в 3 тысячи единиц

Сток китайских легковых и грузовых авто GAC Motor появился под Санкт-Петербургом

Логистический парк «Янино» в Ленинградской области стал партнером китайского автомобильного бренда GAC Motor. Об этом сообщили в холдинге.

Отмечается, что логистический парк будет использован производителем и грузовым агентом Torgmoll как перевалочный склад для легковых и грузовых автомобилей. Емкость стока оценивается в 3 тысячи единиц.

Все автомобили поступают в контейнерах по морю – через терминалы Global Ports в Большом порту Санкт-Петербург, и затем по железной дороге или контейнеровозами на тыловой терминал. По железной дороге – через сухопутные пограничные переходы или морем через порты Дальнего Востока и далее по железной дороге. В парке «Янино» автомобили находятся до их отправки дилерам.

Примечательно, что начиная с апреля 2023 года петербургские морские терминалы «Первый контейнерный терминал», «Петролеспорт» и «Янино» перегрузили свыше 46 тысяч автомобилей.

Бренд GAC появился на российском рынке в 2019 году, на совместных предприятиях GAC Group налажен выпуск автомобилей Fiat, Honda, Mitsubishi и Toyota.

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Источник: infranews.ru