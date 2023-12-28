#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?ШиныВыходные/отпускКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Ограничения на ввоз автомобилей из Японии в России спровоцировали повышенный спрос
28 декабря
Ограничения на ввоз автомобилей из Японии в России спровоцировали повышенный спрос
Эксперты: запрещенные к ввозу в Россию японские...
«Прикуривая» чужую машину, водитель столкнется с двумя проблемами — объясняем почему
28 декабря
«Прикуривая» чужую машину, водитель столкнется с двумя проблемами — объясняем почему
В ГИБДД нашли две причины, почему не стоит...
Ford F-150 RaptorTRAX
28 декабря
Гусеничный 650-сильный пикап погибшего гонщика Кена Блока выставлен на продажу
За пикап Ford F-150 Raptor TRAX на гусеничном...

Рост цен в автосервисах: не только из-за дефицита кадров и дорогих запчастей

«Известия»: цены на услуги автосервисов выросли в 2023 году почти на четверть

Цены на услуги независимых сервисов техобслуживания автомобилей (СТО) в текущем году выросли на 10–25%, сообщили представители рынка. Согласно данным сети Fit Service, средний чек за обслуживание и ремонт за 11 месяцев уже достиг 7,8 тыс. рублей.

Ранее СМИ уже сообщали о дефиците механиков на СТО: не хватает порядка 20–40% специалистов. Поэтому подорожание в отрасли во многом объясняется кадровым голодом.

Автосервисы начали активно переманивать сотрудников друг у друга, предлагая лучшие условия и доходы. И в связи с этим вынуждены поднимать цены на свои услуги.

В следующем году конкуренция за кадры продолжится, считают специалисты, так как сотне тысяч квалицированных механиков просто негде взяться. Кроме того, вырос спрос и на услуги автосервисов. Новые машины многим не по карману, и люди вынуждены ремонтировать и до последнего ездить на старых.

Поскольку старых автомобилей становится больше, им требуется более частое обслуживание.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Очереди на техобслуживание и ремонт: в чем причина?

Усугубляет ситуацию рост цен на запчасти, оборудование и инструменты для обслуживания и ремонта автомобилей. Часть запчастей существует только в оригинальном исполнении, их поставки по-прежнему нестабильны по срокам и ценам.

Согласно представителям сети Fit Service, наибольший рост цен зафиксирован на детали под заказ, таких как агрегаты трансмиссии, рулевые рейки, двигатели и кузовные запчасти. Особенно сильно поднялись цены на детали для европейских и американских брендов, причем для немецких моделей даже аналоги подорожали на 15–20%.

В 2023 году особенно остро встала проблема отсутствия каталогов запчастей от производителей новых китайских автомобилей. Это затрудняет процесс ремонта и обслуживания, увеличивая сроки выполнения работ и их стоимость.

В Союзе автосервисов прогнозируют, что в 2024 году услуги автосервисов подорожают, в среднем, еще на 10%. Это связано как с ростом стоимости труда, так и с нестабильностью поставок запчастей и увеличением доли контрафактных товаров на рынке.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: «Известия»

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 2
28.12.2023
Поделиться:
Оцените материал:
0