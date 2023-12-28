Рост цен в автосервисах: не только из-за дефицита кадров и дорогих запчастей

«Известия»: цены на услуги автосервисов выросли в 2023 году почти на четверть

Цены на услуги независимых сервисов техобслуживания автомобилей (СТО) в текущем году выросли на 10–25%, сообщили представители рынка. Согласно данным сети Fit Service, средний чек за обслуживание и ремонт за 11 месяцев уже достиг 7,8 тыс. рублей.

Ранее СМИ уже сообщали о дефиците механиков на СТО: не хватает порядка 20–40% специалистов. Поэтому подорожание в отрасли во многом объясняется кадровым голодом.

Автосервисы начали активно переманивать сотрудников друг у друга, предлагая лучшие условия и доходы. И в связи с этим вынуждены поднимать цены на свои услуги.

В следующем году конкуренция за кадры продолжится, считают специалисты, так как сотне тысяч квалицированных механиков просто негде взяться. Кроме того, вырос спрос и на услуги автосервисов. Новые машины многим не по карману, и люди вынуждены ремонтировать и до последнего ездить на старых.

Поскольку старых автомобилей становится больше, им требуется более частое обслуживание.

Усугубляет ситуацию рост цен на запчасти, оборудование и инструменты для обслуживания и ремонта автомобилей. Часть запчастей существует только в оригинальном исполнении, их поставки по-прежнему нестабильны по срокам и ценам.

Согласно представителям сети Fit Service, наибольший рост цен зафиксирован на детали под заказ, таких как агрегаты трансмиссии, рулевые рейки, двигатели и кузовные запчасти. Особенно сильно поднялись цены на детали для европейских и американских брендов, причем для немецких моделей даже аналоги подорожали на 15–20%.

В 2023 году особенно остро встала проблема отсутствия каталогов запчастей от производителей новых китайских автомобилей. Это затрудняет процесс ремонта и обслуживания, увеличивая сроки выполнения работ и их стоимость.

В Союзе автосервисов прогнозируют, что в 2024 году услуги автосервисов подорожают, в среднем, еще на 10%. Это связано как с ростом стоимости труда, так и с нестабильностью поставок запчастей и увеличением доли контрафактных товаров на рынке.

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Источник: «Известия»