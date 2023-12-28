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Водителям дадут больше времени на обжалование штрафов

В ЛДПР предлагают исчислять время на оспаривание штрафов не сутками, а днями

Российские автовладельцы могут получить увеличенный срок на обжалование штрафов. В настоящее время, согласно Кодексу об административных правонарушениях (КоАП), у них есть десять суток на подачу жалобы после получения постановления о взыскании.

Однако, как отмечает Глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, такой период может оказаться недостаточным, особенно если десятидневный срок приходится на выходные или праздничные дни. Например, тем, кто получил постановление 29 декабря, учитывая, что с 1 по 8 января считаются выходными, остается всего два дня на подготовку и подачу обжалования.

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Автовладельцев хотят освободить от штрафа за «забывчивость»

В связи с этим депутат разработал законопроект, направленный на изменение срока обжалования.

Ярослав Нилов подчеркнул, что использование термина «дни» вместо «сутки» в статье 30.3 КоАП приведет к тому, что в срок обжалования не будут включены выходные и праздничные дни. Это изменение, согласно статье 4.8 КоАП, позволит учитывать только рабочие дни, а если окончание срока приходится на выходной, последним днем срока считается следующий за выходными рабочий день.

Ранее с такой инициативой выступил руководитель организации «Пробок.нет» Александр Шумский, потом идею поддержали в Общенациональной ассоциации Автомототуризма и караванинга.

Предложенные изменения направлены на защиту интересов водителей, предоставляя им более гибкий график для подготовки и подачи обжалований, особенно в период выходных и праздников, отмечает Ярослав Нилов.

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Источник: Ярослав Нилов/Telegram

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Depositphotos
28.12.2023
Фото:Depositphotos
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