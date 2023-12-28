Ограничения на ввоз автомобилей из Японии в России спровоцировали повышенный спрос

Эксперты: запрещенные к ввозу в Россию японские машины выросли в цене до 27%

Средняя цена автомобиля с пробегом из Японии, не попавшего под ограничения, выросла на 21%. Запрещенные к ввозу автомобили с пробегом и без пробега по России подорожали на 20 и 27% соответственно. Такие выводы сделали аналитики ресурса «Дром» в ходе исследования, целью которого было выяснить, как изменился рынок японских автомобилей в России после введения санкций.

«За полгода стоимость японских подержанных автомобилей, которые не вошли в список запрещенных для ввоза в Россию, выросла на 21% – с 580 тыс. в июне до 703 тыс. рублей в ноябре 2023 года. На 21% подорожали как машины с пробегом, так и без пробега по территории России», уточняет аналитик «Дрома» Татьяна Макеева.

Аналитики отмечают, что цены на запрещенные к экспорту автомобили выросли по-разному. В частности, автомобили с пробегом подорожали на 20% – с 1,474 млн до 1,771 млн рублей. Стоимость автомобилей без пробега по России – почти новых, выросла на 27%, с 1,742 млн до 2,205 млн рублей. Примечательно, что цена «проходных» и санкционных автомобилей б/у выросла практически одинаково», уточняют аналитики.

При этом в ноябре число уникальных японских моделей на классифайде не изменилось, хотя количество актуальных объявлений уменьшилось на 22% по отношению к июню текущего года. Кроме того, снижается доля объявлений о продаже подержанных машин из Японии в общем объеме предложений машин с пробегом – 48% в июне против 41% в ноябре.

На фоне введения Японией ограничений на экспорт автомобилей в Россию спрос на подержанные японские машины без пробега по России вырос на 32,5%. Цена на них, в среднем, выросла на 11%, а продажи взлетели с 5,5 тыс. до 5,8-6 тыс. единиц в день.

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Источник: iz.ru