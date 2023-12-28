10 лет без красного барона — брат Шумахера рассказал, как трагедия изменила их семью

Ральф Шумахер: Михаэль уже не сможет жить полноценной жизнью

Михаэль Шумахер уже никогда не сможет жить полноценной жизнью, несмотря на новые возможности в современной медицине. Об этом заявил младший брат легендарного гонщика Ральф Шумахер.

После того как гонщик Формулы-1, семикратный чемпион мира, получил травму, его семья практически держит в строжайшем секрете информацию о состоянии здоровья Михаэля Шумахера. СМИ писали, что на еженедельный медицинский уход за пилотом уходит порядка 115 тысяч фунтов стерлингов (примерно 13,3 млн рублей по курсу, актуальному на момент публикации новости).

«Этот случай изменил нашу семью. Могу сказать, что его авария также стала для меня очень плохим и тяжелым опытом. К сожалению, жизнь не всегда справедлива, и, к сожалению, здесь тоже не обошлось без неудачи. Я скучаю по Михаэлю того времени. Михаэлю часто везло в жизни, но произошел этот трагический инцидент. К счастью, новые возможности в медицине позволяют что-то сделать, но все равно все не так, как раньше», — цитирует Ральфа Шумахера Yahoo Sports со ссылкой на Bild.

Напомним, 10 лет назад, 29 декабря 2013 года Михаэль Шумахер получил серьезные травмы при падении во время катания на горных лыжах во французском Мерибеле. Гонщик получил черепно-мозговую травму с множественными повреждениями обоих полушарий мозга.

Спустя пять лет, в декабре 2018 года, появилась информация, что Шумахер уже не прикован к постели и не нуждается в аппарате искусственной вентиляции легких. В сентябре 2019 года, по информации СМИ, спортсмена госпитализировали в клинику в Париже, где было проведено лечение стволовыми клетками. В июне 2020 года таблоиды распространили новость, что Шумахеру предстоит новая операция по пересадке стволовых клеток.

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Источник: rsport.ria.ru

Фото: wikimedia.org/DaanTW / wikimedia.org/AngMoKio