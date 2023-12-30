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В стиле Санты: тизер BMW M5 подтверждает появление новой версии

Санта-Клаус ошеломлен видом гибридного BMW M5 Touring 2025 года

Подразделение BMW M опубликовало праздничное изображение и видео, которые дают нам представление о M5 Touring 2025 года – автомобиле, который должен стать одним из самых горячих дебютов следующего года.

Для рождественского тизера суперуниверсал отказался от привычной черно-белой маскировки, в которую облачены многочисленные прототипы, и оказался в чем-то похожем на праздничную красно-золотую оберточную бумагу. При более внимательном рассмотрении выясняется, что это не обычный рождественский дизайн – на обертке содержатся логотипы M.

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Несмотря на то, что мы можем внимательно рассмотреть решетку радиатора и воздухозаборники переднего бампера, снимки сзади показывают, что у этого прототипа все еще есть массивная маскировка на заднем бампере и задних фонарях, скрывающая дизайн. Однако невозможно скрыть фирменную систему четырех выхлопных труб или тонкий задний спойлер на задней кромке крыши.

Когда видео подходит к концу, на экране появляется сообщение «The Ultimate, Electrified M Power», подтверждающее, что следующий M5 будет оснащен гибридным двигателем. В то время как его конкурент AMG E63, который также дебютирует в следующем году в кузовах седан и универсал, как ожидается, будет уменьшен до шестицилиндровой гибридной установки, M5 сохранит восемь цилиндров, но добавит электродвигатель, чтобы увеличить мощность до 700 л.с.

Его цена, безусловно, будет шестизначной, учитывая, что стоимость M5 2023 года превышает 110 тысяч долларов.

Видео: YouTube

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Желаем всем удачи!

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Youtube
30.12.2023
Фото:Youtube
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