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VW Golf – фейслифт 2025: светодиодная «лента» и подсвеченная эмблема

Глава VW Томас Шефер анонсировал обновленный VW Golf 2025

Volkswagen опубликовал первый официальный тизер обновленного Golf, подтвердив, что его дебют станет одним из самых важных событий 2024 года. Черно-белый тизер мелькнул в официальном видеоролике об итогах года, охватывающем все модели VW, представленные в 2023-м.

И хотя фото с тестов уже утекали в Сеть, это первый тизер, полученный непосредственно из источника. Он демонстрирует обновленную светодиодную светотехнику хэтчбека, включающую новые фары с графикой, вдохновленной линейкой ID, светодиодную «ленту» над тонкой решеткой радиатора и подсвеченную эмблему VW.

Как и предполагалось ранее, визуальные обновления VW Golf 2025 года будут сосредоточены на передней части. Это относится как к хэтчбеку, так и к универсалу.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

VW Golf: все, что мы знаем об обновлении 2025 года

Интерьер получит отдельно стоящий информационно-развлекательный дисплей, а также улучшенное качество изображения и новые технические функции.

Ожидается, что силовые агрегаты оставят теми же, лишь с небольшими улучшениями.

Хотя VW Golf недавно потерял титул самой продаваемой модели в Европе, он остается очень важным активом для автопроизводителя. Обновление в середине жизненного цикла сохранит его актуальность еще на несколько лет, пока к концу десятилетия не появится полностью электрический Golf MK9.

Уже подтверждено, что следующее поколение будет базироваться на новой архитектуре SSP, и сборка его начнется на заводе в Вольфсбурге в Германии.

В видео «VW Highlights 2023» генеральный директор VW Томас Шефер пытается завершить год на позитивной ноте. В конце ролика он говорит об автомобиле, который он сам очень ждет. Здесь и можно увидеть тизер.

Источник: VW

Видео: YouTube

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Youtube
30.12.2023
Фото:Youtube
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Отзывы о Volkswagen Golf (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Volkswagen Golf  2010
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Отличная машина, вопросов нет

Недостатки:

нет

Комментарий:

Хотелось бы новую, но финансы ...Мой брат покупал на http://auctionauto.kg/auction себе машину -Volkvagen Jetta SE. Ездит уже год, вопросов нет.

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