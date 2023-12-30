VW Golf – фейслифт 2025: светодиодная «лента» и подсвеченная эмблема
Volkswagen опубликовал первый официальный тизер обновленного Golf, подтвердив, что его дебют станет одним из самых важных событий 2024 года. Черно-белый тизер мелькнул в официальном видеоролике об итогах года, охватывающем все модели VW, представленные в 2023-м.
И хотя фото с тестов уже утекали в Сеть, это первый тизер, полученный непосредственно из источника. Он демонстрирует обновленную светодиодную светотехнику хэтчбека, включающую новые фары с графикой, вдохновленной линейкой ID, светодиодную «ленту» над тонкой решеткой радиатора и подсвеченную эмблему VW.
Как и предполагалось ранее, визуальные обновления VW Golf 2025 года будут сосредоточены на передней части. Это относится как к хэтчбеку, так и к универсалу.
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Ожидается, что силовые агрегаты оставят теми же, лишь с небольшими улучшениями.
Хотя VW Golf недавно потерял титул самой продаваемой модели в Европе, он остается очень важным активом для автопроизводителя. Обновление в середине жизненного цикла сохранит его актуальность еще на несколько лет, пока к концу десятилетия не появится полностью электрический Golf MK9.
Уже подтверждено, что следующее поколение будет базироваться на новой архитектуре SSP, и сборка его начнется на заводе в Вольфсбурге в Германии.
В видео «VW Highlights 2023» генеральный директор VW Томас Шефер пытается завершить год на позитивной ноте. В конце ролика он говорит об автомобиле, который он сам очень ждет. Здесь и можно увидеть тизер.
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Источник: VW
Видео: YouTube
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Отзывы о Volkswagen Golf (1)
Отличная машина, вопросов нет
нет
Хотелось бы новую, но финансы ...Мой брат покупал на http://auctionauto.kg/auction себе машину -Volkvagen Jetta SE. Ездит уже год, вопросов нет.