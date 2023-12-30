VW Golf – фейслифт 2025: светодиодная «лента» и подсвеченная эмблема

Глава VW Томас Шефер анонсировал обновленный VW Golf 2025

Volkswagen опубликовал первый официальный тизер обновленного Golf, подтвердив, что его дебют станет одним из самых важных событий 2024 года. Черно-белый тизер мелькнул в официальном видеоролике об итогах года, охватывающем все модели VW, представленные в 2023-м.

И хотя фото с тестов уже утекали в Сеть, это первый тизер, полученный непосредственно из источника. Он демонстрирует обновленную светодиодную светотехнику хэтчбека, включающую новые фары с графикой, вдохновленной линейкой ID, светодиодную «ленту» над тонкой решеткой радиатора и подсвеченную эмблему VW.

Как и предполагалось ранее, визуальные обновления VW Golf 2025 года будут сосредоточены на передней части. Это относится как к хэтчбеку, так и к универсалу.

Интерьер получит отдельно стоящий информационно-развлекательный дисплей, а также улучшенное качество изображения и новые технические функции.

Ожидается, что силовые агрегаты оставят теми же, лишь с небольшими улучшениями.

Хотя VW Golf недавно потерял титул самой продаваемой модели в Европе, он остается очень важным активом для автопроизводителя. Обновление в середине жизненного цикла сохранит его актуальность еще на несколько лет, пока к концу десятилетия не появится полностью электрический Golf MK9.

Уже подтверждено, что следующее поколение будет базироваться на новой архитектуре SSP, и сборка его начнется на заводе в Вольфсбурге в Германии.

В видео «VW Highlights 2023» генеральный директор VW Томас Шефер пытается завершить год на позитивной ноте. В конце ролика он говорит об автомобиле, который он сам очень ждет. Здесь и можно увидеть тизер.

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Источник: VW

Видео: YouTube