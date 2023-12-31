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Выиграй Ладу
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Водитель 6 дней был заперт в автомобиле, но выжил
Жителя Индианы нашли после того, как тот прожил...

Водитель 6 дней был заперт в автомобиле, но выжил

Жителя Индианы нашли после того, как тот прожил шесть дней в пикапе Ram

Рыбаки Марио Гарсия и его зять Нивардо Делаторре искали место, где лучше клюет, и неожиданно наткнулись на перевернутый пикап Ram. Они подошли, чтобы посмотреть, что случилось – это в итоге и спасло жизнь Мэтью Реуму.

Реум попал в аварию 20 декабря, за шесть дней до того, как его нашли Гарсия и Делаторре. Хотя моменты, предшествовавшие катастрофе, остаются загадкой, понятно, что Ram двигался на запад по I-94 недалеко от Портиджа, штат Индиана, когда он слетел с дороги.

Фото с места аварии
Фото с места аварии
Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Назван один «плюс» ДТП

Хотя автомобиль разбился на одном из самых оживленных участков межштатной автомагистрали в Америке, упала машина так, что оказалась вне зоны видимости водителей. Из-за грохота машин призывы Реума о помощи никто не слышал.

Он оказался прижатым к сиденью, а его мобильный телефон был вне досягаемости. К счастью, у Мэтью была возможность пить дождевую воду, скопившуюся рядом.

Ему благоприятствовала не по сезону мягкая погода. Полиция утверждает, что похолодание вечером 26 декабря означало, что он, скорее всего, не дожил бы до следующей ночи.

К счастью, Гарсия и Делаторре вовремя пришли на помощь пострадавшему.

Видео: YouTube

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

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Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемАлексеева Елена
Фото:Indiana State Police
Количество просмотров 1
31.12.2023
Фото:Indiana State Police
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