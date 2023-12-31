Водитель 6 дней был заперт в автомобиле, но выжил

Жителя Индианы нашли после того, как тот прожил шесть дней в пикапе Ram

Рыбаки Марио Гарсия и его зять Нивардо Делаторре искали место, где лучше клюет, и неожиданно наткнулись на перевернутый пикап Ram. Они подошли, чтобы посмотреть, что случилось – это в итоге и спасло жизнь Мэтью Реуму.

Реум попал в аварию 20 декабря, за шесть дней до того, как его нашли Гарсия и Делаторре. Хотя моменты, предшествовавшие катастрофе, остаются загадкой, понятно, что Ram двигался на запад по I-94 недалеко от Портиджа, штат Индиана, когда он слетел с дороги.

Фото с места аварии

Хотя автомобиль разбился на одном из самых оживленных участков межштатной автомагистрали в Америке, упала машина так, что оказалась вне зоны видимости водителей. Из-за грохота машин призывы Реума о помощи никто не слышал.

Он оказался прижатым к сиденью, а его мобильный телефон был вне досягаемости. К счастью, у Мэтью была возможность пить дождевую воду, скопившуюся рядом.

Ему благоприятствовала не по сезону мягкая погода. Полиция утверждает, что похолодание вечером 26 декабря означало, что он, скорее всего, не дожил бы до следующей ночи.

К счастью, Гарсия и Делаторре вовремя пришли на помощь пострадавшему.

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Видео: YouTube