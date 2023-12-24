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Тот случай, когда не повезло полицейскому
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Тот случай, когда не повезло полицейскому
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Тот случай, когда не повезло полицейскому

Погоня за преступником закончилось тем, что вспыхнул Dodge Charger полиции

Когда люди пытаются скрыться от полиции, они рискуют получить всевозможные повреждения жизни и здоровья. В случае с этим водителем пикапа он узнал, каково это - скатиться в кювет. А затем увидел, как сбившая его полицейская машина загорелась и сгорела дотла, а его собственный автомобиль находился всего в паре метров от него.

Погоня произошла на юго-западе Литл-Рока (штат Арканзас, США). Офицер пытался остановить пикап, почти сразу же к погоне присоединился второй полицейский.

Когда офицер нагнал беглеца, он решил приступить к маневру PIT и толкнул грузовик в сторону кювета.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Кроссовер вспыхнул на ходу. В чем причина?

Офицеры обеих машин преследования начинают отдавать команды водителю и пассажиру выйти из машины. Сосредоточившись на двух подозреваемых, они не замечают, как на авто полиции (на отметке 3:22 видео) в районе арки переднего колеса со стороны водителя начинает вырываться пламя. Через минуту Dodge Charger уже охвачен дымом. Когда один офицер пытается вытащить обоих подозреваемых из пикапа, другой начинает вытаскивать оборудование из багажника горящей машины.

Согласно описанию видео, никто серьезно не пострадал. Ну кроме автомобиля, который, увы, восстановлению не подлежит.

Видео: YouTube

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

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Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемАлексеева Елена
Фото:Youtube
Количество просмотров 2
24.12.2023
Фото:Youtube
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