Тот случай, когда не повезло полицейскому
Когда люди пытаются скрыться от полиции, они рискуют получить всевозможные повреждения жизни и здоровья. В случае с этим водителем пикапа он узнал, каково это - скатиться в кювет. А затем увидел, как сбившая его полицейская машина загорелась и сгорела дотла, а его собственный автомобиль находился всего в паре метров от него.
Погоня произошла на юго-западе Литл-Рока (штат Арканзас, США). Офицер пытался остановить пикап, почти сразу же к погоне присоединился второй полицейский.
Когда офицер нагнал беглеца, он решил приступить к маневру PIT и толкнул грузовик в сторону кювета.
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Офицеры обеих машин преследования начинают отдавать команды водителю и пассажиру выйти из машины. Сосредоточившись на двух подозреваемых, они не замечают, как на авто полиции (на отметке 3:22 видео) в районе арки переднего колеса со стороны водителя начинает вырываться пламя. Через минуту Dodge Charger уже охвачен дымом. Когда один офицер пытается вытащить обоих подозреваемых из пикапа, другой начинает вытаскивать оборудование из багажника горящей машины.
Согласно описанию видео, никто серьезно не пострадал. Ну кроме автомобиля, который, увы, восстановлению не подлежит.
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Видео: YouTube
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