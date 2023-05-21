Кроссовер вспыхнул на ходу. В чем причина?

Владелец утверждает, что у него есть кадры, на которых ясно видно, что возгорание произошло в аккумуляторной батарее.

Dacia Spring полностью выгорела в результате предполагаемого возгорания батареи в Румынии.

Владелец электромобиля разместил информацию и фотографии последствий пожара в группе Dacia Spring Romania в одной из соцсетей.

11 мая, около 17 часов его жена везла их сына из школы, как вдруг услышала громкий шум из-под машины – сочетание шипения и скрипа. Поскольку были уже недалеко от дома, она доехала, сразу же вышла с ребенком из машины и стала звонить мужу.

К тому времени из-под машины, в районе аккумуляторной батареи, повалил густой дым, а через пятнадцать минут электрокар уже был полностью охвачен пламенем. К моменту прибытия пожарных Dacia Spring сгорела дотла.

Они определили короткое замыкание как первоначальную причину возгорания, но без экспертизы не смогли уточнить, было ли оно связано с аккумулятором или компонентами электрической системы.

Причину возгорания определят эксперты, команда инженеров с завода Dacia прибудет в ближайшее время.

Семья приобрела автомобиль новым, владела им в течение полутора лет, и никаких нареканий к нему не было. Заряжали электромобиль всегда дома. К счастью, у автомобиля еще осталось 18 месяцев гарантии, и он полностью застрахован. На одометре электрокара было 36 000 километров пробега.

Настораживает тот факт, что пожар мог произойти во время движения на большой скорости или на парковке в гараже.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Insideevs

Фото: из открытых источников