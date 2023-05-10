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Как россияне пользуются электромобилями — интересные факты

Эксперты собрали любопытную информацию: для каких целей используются машины на электротяге и каковы их ежедневные пробеги.

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Большинство владельцев электромобилей используют их для личного передвижения. Таких ответов в опросе, который провело аналитическое агентство «Автостат», было 94%.

Можно было выбрать несколько вариантов ответа, поэтому 27% респондентов сказали, что пользуются электромобилем для перемещений, связанных с работой. Но только каждый десятый (9,8%) владелец электромобиля использует машину в коммерческих целях.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

На одной зарядке среднестатистический российский электромобилист проезжает по 218 км, что немало. Однако самая многочисленная группа (27,9%) – это те, кто преодолевает всего по 100-150 км. Вторая по численности группа (20,5%) – с пробегом 150 – 200 км.

А очень осторожных водителей (менее 100 км на одной зарядке) и очень смелых (более 450 км) оказалось примерно одинаковое количество (около 10%).

За Рулем

Источник: Автостат

Фото: Дептранс Москвы, «Автостат»

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За РулемИннокентий Кишкурно
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