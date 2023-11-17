Ностальгия по 80-м: крутой тюнинг пикапов
Оказывается, тюнинг в ретростиле востребован и у покупателей пикапов. За последний месяц представили два таких проекта.
Nissan Frontier Hardbody Edition
Nissan Frontier получил заводскую версию Hardbody Edition. Ее выпустили в честь модели D21 Hardbody из 80‑х годов.
Оптику и бамперы менять не стали, сходства с первоисточником добились за счет обилия черных элементов.
Изменений в интерьере, силовых установках и комплектациях нет. Например, в США Frontier Hardbody Edition будет продаваться с двухрядной кабиной, двигателем V6 3.8 мощностью 310 сил и 9‑ступенчатым автоматом.
Toyota Tacoma Renoca Windansea
Toyota Tacoma подвергается переделке в японском тюнинг-ателье Flex Automotive. В результате появляется машина под именем Renoca Windansea. Здесь объем доработок больше: машине меняют капот, передние крылья, бампер, решетку радиатора, переднюю оптику – и появляется разительное сходство с Тойотами 70–80‑х годов.
Конкретного источника вдохновения не было, но стиль передан очень точно. Для полноты образа ставят колеса в ретростиле.
У фирмы Flex Automotive можно заказать также внедорожный тюнинг, улучшающий проходимость пикапа. А вот силовую установку не трогают.
Точная стоимость доработок не сообщается, но минимально это будет стоить около 20 тысяч долларов.\
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