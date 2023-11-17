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Ностальгия по 80-м: крутой тюнинг пикапов

Японские тюнеры показали ретроверсии пикапов Nissan Frontier и Toyota Tacoma

Оказывается, тюнинг в ретростиле востребован и у покупателей пикапов. За последний месяц представили два таких проекта.

Nissan Frontier Hardbody Edition

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Nissan Frontier получил заводскую версию Hardbody Edition. Ее выпустили в честь модели D21 Hardbody из 80‑х годов.

Оптику и бамперы менять не стали, сходства с первоисточником добились за счет обилия черных элементов.

Изменений в интерьере, силовых установках и комплектациях нет. Например, в США Frontier Hardbody Edition будет продаваться с двухрядной кабиной, двигателем V6 3.8 мощностью 310 сил и 9‑ступенчатым автоматом.

Nissan Frontier в заводском тюнинге Mitsuoka.
Легкосплавные колеса ретроверсии Nissan Frontier практически в точности копируют рисунок колес машины 40‑летней давности.
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Toyota Tacoma Renoca Windansea

Toyota Tacoma подвергается переделке в японском тюнинг-ателье Flex Automotive. В результате появляется машина под именем Renoca Windansea. Здесь объем доработок больше: машине меняют капот, передние крылья, бампер, решетку ради­атора, переднюю оптику – и появляется разительное сходство с Тойотами 70–80‑х годов.

Toyota Tacoma? Нет, Renoca Windansea!
Toyota Tacoma? Нет, Renoca Windansea!

Конкретного источника вдохновения не было, но стиль передан очень точно. Для полноты образа ставят колеса в ретростиле.

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У фирмы Flex Automotive можно заказать также внедорожный тюнинг, улучшающий проходимость пикапа. А вот силовую установку не трогают.

Точная стоимость доработок не сообщается, но минимально это будет ­стоить около 20 тысяч долларов.\

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За РулемМилешкин Кирилл
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