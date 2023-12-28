«Ласточку» превратили в «Финист»
Российские железные дороги запустили полностью отечественный аналог «Ласточки» – электропоезд ЭС104, который получил название «Финист» (сказочная птица, символ вечного обновления и возрождения).
Первый состав с пассажирами отправили сегодня из Екатеринбурга в Каменск-Уральский. Всего сегодня по маршрутам СвЖД курсируют четыре «Финиста», и еще 8 будут готовы к работе до конца 2023 года.
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Сначала «Финисты» выйдут на действующие маршруты:
- Екатеринбург – Каменск-Уральский
- Екатеринбург – Нижний Тагил – Качканар
- Екатеринбург – Серов – Бокситы
- Екатеринбург – Первоуральск – Шаля
С января 2024 года РЖД планирует выпустить «Финистов» на новые направления в Свердловской области – в Верхотурье и Карпинск (через Серов).
В поезде установлены эргономичные сиденья, индивидуальные USB-розетки, туалетов в составе теперь три, есть подъёмники и крепления для инвалидных кресел.
Имя для нового поезда – «Финист» – выбрали народным голосованием: «Ласточка» прошла перерождение из полностью зарубежного электропоезда в полностью отечественный.
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