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«Ласточку» превратили в «Финист»

«Ласточку» полностью импортозаместили и дали ей новое название

Российские железные дороги запустили полностью отечественный аналог «Ласточки» – электропоезд ЭС104, который получил название «Финист» (сказочная птица, символ вечного обновления и возрождения).

Первый состав с пассажирами отправили сегодня из Екатеринбурга в Каменск-Уральский. Всего сегодня по маршрутам СвЖД курсируют четыре «Финиста», и еще 8 будут готовы к работе до конца 2023 года.

Электропоезд ЭС104 «Финист»
Электропоезд ЭС104 «Финист»

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Сначала «Финисты» выйдут на действующие маршруты:

  • Екатеринбург – Каменск-Уральский
  • Екатеринбург – Нижний Тагил – Качканар
  • Екатеринбург – Серов – Бокситы
  • Екатеринбург – Первоуральск – Шаля

С января 2024 года РЖД планирует выпустить «Финистов» на новые направления в Свердловской области – в Верхотурье и Карпинск (через Серов).

Выбираем лучший субкомпактный кроссовер — выигрываем Ладу!

В поезде установлены эргономичные сиденья, индивидуальные USB-розетки, туалетов в составе теперь три, есть подъёмники и крепления для инвалидных кресел.

Имя для нового поезда – «Финист» – выбрали народным голосованием: «Ласточка» прошла перерождение из полностью зарубежного электропоезда в полностью отечественный.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

Кирилл Панов
Фото:РЖД
28.12.2023
Фото:РЖД
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