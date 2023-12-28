«Ласточку» превратили в «Финист»

«Ласточку» полностью импортозаместили и дали ей новое название

Российские железные дороги запустили полностью отечественный аналог «Ласточки» – электропоезд ЭС104, который получил название «Финист» (сказочная птица, символ вечного обновления и возрождения).

Первый состав с пассажирами отправили сегодня из Екатеринбурга в Каменск-Уральский. Всего сегодня по маршрутам СвЖД курсируют четыре «Финиста», и еще 8 будут готовы к работе до конца 2023 года.

Электропоезд ЭС104 «Финист»

Сначала «Финисты» выйдут на действующие маршруты:

Екатеринбург – Каменск-Уральский

Екатеринбург – Нижний Тагил – Качканар

Екатеринбург – Серов – Бокситы

Екатеринбург – Первоуральск – Шаля

С января 2024 года РЖД планирует выпустить «Финистов» на новые направления в Свердловской области – в Верхотурье и Карпинск (через Серов).

В поезде установлены эргономичные сиденья, индивидуальные USB-розетки, туалетов в составе теперь три, есть подъёмники и крепления для инвалидных кресел.

Имя для нового поезда – «Финист» – выбрали народным голосованием: «Ласточка» прошла перерождение из полностью зарубежного электропоезда в полностью отечественный.