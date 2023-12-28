Эксперт: в 2024 году в Россию повезут дешевые авто из Китая
Российский автопром нуждается в компонентах отечественного производства, а будущий, 2024 год будет годом стагнации. Таким мнением с изданием 74.RU поделился вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
Комментируя итоги года в автопромышленной отрасли, озвученные ранее руководством Минпромторга РФ, Шапарин подчеркнул, что потребности отечественного автопрома завязаны на конкретные заводы или китайский импорт.
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«Таким образом, большинство заводов по производству автокомпонентов будут стоять в ожидании нового якорного потребителя и, соответственно, генерировать убытки», — уточнил вице-президент НАС.
Шапарин отмечает, что без компонентной отрасли автопрому придется очень сложно, и в Минпромторге признали, что этот вопрос пока не решен. Что касается будущего, 2024 года, вице-президент Национального автомобильного союза прогнозирует, что это будет время высоких кредитных ставок, выхода на рынок более дешевых «китайцев», а также передела рынка дилерами.
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Источник: 74.ru
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