Выпуск автомобилей вырос в России почти в 3 раза

В Росстате нашли динамику роста выпуска легковых автомобилей в ноябре по России

Выпуск легковых автомобилей по итогам ноября 2023 года увеличился в России в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за отчетный период произведено 64,2 тыс. экземпляров. По отношению к октябрю текущего года производство машин увеличилось на 8,6%. Такие выводы обнародовали в Росстате.

Всего за 11 месяцев текущего года в период с января по ноябрь выпущено 481,6 тыс. легковых автомобилей, этот показатель превышает итог 2022 года на 17,5%. Что касается производства грузовых машин, их выпуск в ноябре 2023 года вырос на 49,1% по сравнению с ноябрем прошлого года, и на 1,2% по сравнению с октябрем 2023 года — до 16,8 тыс. Всего за 11 месяцев с января по ноябрь произведено 151 тыс. грузовиков (рост составил 20,4% к 2022 год).

Производство автобусов массой более 5 тонн возросло в ноябре на 17,1% по сравнению с ноябрем прошлого года. Всего выпущено 1,4 тыс. экземпляров (по отношению к октябрю 2023 года рост составил 6,6%). За период с января по ноябрь 2023 года собрано 12,5 тыс. автобусов (на 9,9% больше, чем годом ранее).

Выпуск автобусов массой менее 5 тонн достиг 3 тыс. штук в отчетном периоде, это в 2,1 раза больше, чем в ноябре 2022 года, и на 17,6% больше, чем в октябре текущего года. Всего за 11 месяцев выпущено 20,9 тыс. шт., (на 82,4% больше, чем за аналогичный период 2022 года).

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Источник: tass.ru