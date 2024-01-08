Ставим дисковые тормоза на заднюю ось Лады – в чем подвох?
Гаражный тюнинг бюджетных автомобилей – явление всенародное. Самые разнообразные наборы, комплекты, «киты» для модернизации всего и вся можно встретить повсеместно – на это работает целая индустрия. Но всегда ли установка таких деталей безопасна?
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На этот вопрос ответили эксперты «За рулем» Алексей Ревин и Михаил Колодочкин. В частности, они рассказали о том, какое негативное влияние может оказать кустарная установка задних дисковых тормозов на автомобили ВАЗ.
Мнение эксперта
Михаил Колодочкин, эксперт «За рулем»:
— Колодки и тормозные диски часто ставят «неродные». Характеристики системы обычно особо не изменяются – важно только привыкнуть к новому поведению машины.
Но не рекомендую самодеятельность в области установки, например, дисковых тормозов на заднюю ось автомобиля, изначально укомплектованного тормозами барабанными. Здесь очень много тонкостей, начиная от распределения тормозных сил и заканчивая прокладкой гидравлических магистралей. И напомню, вмешательство в тормоза – вне закона.
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