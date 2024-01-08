Ставим дисковые тормоза на заднюю ось Лады – в чем подвох?

Эксперт «За рулем» рассказал об опасностях тюнинга тормозной системы машин Lada

Гаражный тюнинг бюджетных автомобилей – явление всенародное. Самые разнообразные наборы, комплекты, «киты» для модернизации всего и вся можно встретить повсеместно – на это работает целая индустрия. Но всегда ли установка таких деталей безопасна?

Набор для переоборудования задних тормозных механизмов Нивы в дисковые

На этот вопрос ответили эксперты «За рулем» Алексей Ревин и Михаил Колодочкин. В частности, они рассказали о том, какое негативное влияние может оказать кустарная установка задних дисковых тормозов на автомобили ВАЗ.

Мнение эксперта

Михаил Колодочкин, эксперт «За рулем»:

— Колодки и тормозные диски часто ставят «неродные». Характеристики системы обычно особо не изменяются – важно только привыкнуть к новому поведению машины.

Но не рекомендую самодеятельность в области установки, например, дисковых тормозов на заднюю ось автомобиля, изначально укомплектованного тормозами барабанными. Здесь очень много тонкостей, начиная от распределения тормозных сил и заканчивая прокладкой гидравлических магистралей. И напомню, вмешательство в тормоза – вне закона.

Задние дисковые тормозные механизмы на ВАЗ‑2108 – запрещены

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