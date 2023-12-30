Легендарный неубиваемый автомобиль вернулся на конвейер

Saipa начал опытное производство Pars Khodro Cadilla P90 – клона Renault Logan

Седан является модифицированной версией популярного автомобиля Renault Logan первого поколения.

Renault Logan получил прозвище «неубиваемый» благодаря своей надежности и простоте, что сделало его популярным выбором для таксистов. Pars Khodro Cadilla P90 отличается от оригинала уникальным дизайном передней и задней оптики, а также измененными бамперами.

Pars Khodro Cadilla P90

Внутри автомобиля установлены более современная приборная панель и мультимедийная система с сенсорным дисплеем.

Седан оснащен 1,6-литровым 16-клапанным атмосферным двигателем ME16, который развивает мощность 115 л. с. и крутящий момент 147 Н∙м. Автомобиль также оснащен 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Pars Khodro Cadilla P90 будет обладать рядом современных опций и систем безопасности.

Как уже было объявлено, компания Saipa планирует поставлять различные модели автомобилей в Россию через Белоруссию совместно с местной фирмой «Лаки Кэренси».

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Источник: Автоновости дня