#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?ВыходныеКитайские автоТуристическая РоссияШиныIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Госдума перестала оплачивать бензин депутатам, использующим иномарки
8 января
Госдума перестала оплачивать бензин депутатам, использующим иномарки
В Госдуме нашли способ пересадить депутатов на...
Гусеничный или колесный? Tinger – интересный российский вездеход
8 января
Гусеничный или колесный? Tinger – интересный российский вездеход
На видео показали уникальный вездеход Tinger...
Вещи, которым обязательно нужно найти место в багажнике
8 января
Вещи, которым обязательно нужно найти место в багажнике
Эксперт Ревин рассказал, какие предметы...

Вещи, которым обязательно нужно найти место в багажнике

Эксперт Ревин рассказал, какие предметы необходимы автомобилисту

Здесь речь пойдет о неочевидных предметах, которые пользовались популярностью в былые времена, но которые могут пригодиться и в современном мире, да и в будущем тоже, считает эксперт «За рулем» Алексей Ревин.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Фонарик

Хотя почти в каждом мобильнике есть фонарик, в некоторых случаях нужен качественный и яркий свет или долгая автономная работа.

Цепи или браслеты на колеса

В ряде регионов они остаются необходимыми для безопасности на дороге, особенно в условиях снега и льда.

Складное ведро

Компактное и удобное в использовании в путешествиях, где вода может быть полезной в различных ситуациях.

Всё по полочкам: вот что должно быть в каждом (дачном) гараже!

Полиэтилен и скотч

На случай аварии или повреждения стекла — эффективный способ временного ремонта.

Трос

Незаменимый вариант в случае необходимости буксировки, особенно в отдаленных регионах.

Телогрейка

Не самый модный «прикид», но может стать спасением в экстремальных погодных условиях при необходимости проведения ремонта.

Запасной золотник

Мелочь, но порой поможет избежать неприятных ситуаций. «Добрые люди» порой выкручивают золотники – в «воспитательных» целях, чтобы не ставил свою машину на их «законное» место. Так что запасной золотник в бардачке много места не займет, но может оказаться не лишним.

Фото: freepik.com

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 6
08.01.2024
Поделиться:
Оцените материал:
+1