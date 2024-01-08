Вещи, которым обязательно нужно найти место в багажнике

Эксперт Ревин рассказал, какие предметы необходимы автомобилисту

Здесь речь пойдет о неочевидных предметах, которые пользовались популярностью в былые времена, но которые могут пригодиться и в современном мире, да и в будущем тоже, считает эксперт «За рулем» Алексей Ревин.

Фонарик

Хотя почти в каждом мобильнике есть фонарик, в некоторых случаях нужен качественный и яркий свет или долгая автономная работа.

Цепи или браслеты на колеса

В ряде регионов они остаются необходимыми для безопасности на дороге, особенно в условиях снега и льда.

Складное ведро

Компактное и удобное в использовании в путешествиях, где вода может быть полезной в различных ситуациях.

Полиэтилен и скотч

На случай аварии или повреждения стекла — эффективный способ временного ремонта.

Трос

Незаменимый вариант в случае необходимости буксировки, особенно в отдаленных регионах.

Телогрейка

Не самый модный «прикид», но может стать спасением в экстремальных погодных условиях при необходимости проведения ремонта.

Запасной золотник

Мелочь, но порой поможет избежать неприятных ситуаций. «Добрые люди» порой выкручивают золотники – в «воспитательных» целях, чтобы не ставил свою машину на их «законное» место. Так что запасной золотник в бардачке много места не займет, но может оказаться не лишним.

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