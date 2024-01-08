#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?ВыходныеКитайские автоТуристическая РоссияШиныIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Набор для переоборудования задних тормозных механизмов Нивы в дисковые
8 января
Ставим дисковые тормоза на заднюю ось Лады – в чем подвох?
Эксперт «За рулем» рассказал об опасностях...
Пожарные Алабамы на себе испытали, сколько усилий требует тушение электрокара
8 января
Пожарные Алабамы на себе испытали, сколько усилий требует тушение электрокара
164 тысячи литров воды потребовалось для...
Автовладельцы рассказали, когда перестают переживать из-за царапин на кузове
8 января
Автовладельцы рассказали, когда перестают переживать из-за царапин на кузове
Страховщики нашли причину, по которой 47%...

«Бита и крашена»: 10 признаков, что машина побывала в серьезной аварии

Эксперт рассказал, на что нужно обратить внимание перед покупкой авто с пробегом

При выборе подержанного автомобиля велик риск столкнуться с тем, что у машины солидный пробег или она была восстановлена после серьезной аварии.

На что стоит обратить внимание перед покупкой, чтобы не взять «битую, крашеную», рассказал эксперт «За рулем» Алексей Ревин.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

1. Коррозия кузова

Проверьте, не ржавеют ли отдельные части кузова сильнее, чем остальные. Это может свидетельствовать о ремонте или замене деталей после аварии.

2. Подушки безопасности

Убедитесь, что индикатор работы подушек безопасности горит после включения зажигания и затем гаснет. Наличие следов срабатывания подушек может указывать на серьезное ДТП.

3. Крепления капота и дверей

Проверьте, не тронуты ли крепления петель капота и дверей, и не заливались ли они антикоррозийным составом.

4. Следы ремонта в моторном отсеке

Осмотрите панель кузова под капотом, чтобы убедиться, что не было следов отворачивания болтов. Дело в том, что на конвейере кузов красится уже в собранном виде, то есть болты крепления должны быть залиты заводской краской.

5. Багажник и запаска

Поднимите все ковровые покрытия в багажнике, чтобы проверить нишу запасного колеса и пол. В случае аварии эти поверхности могут быть рихтованы непрофессионально.

Не резать же подрамник! Крепежный лайфхак

6. Шины и «сход-развал»

Обратите внимание на неравномерный износ шин и, если нужно, проверьте «сход-развал». Неравномерный износ при верно выставленном «сход-развале» может указывать на проблемы с геометрией кузова.

7. Дверца лючка бензобака

Убедитесь, что дверца лючка бензобака не имеет следов снятия, что может быть признаком подбора краски.

8.Оптика

Фары и фонари должны быть одного производителя, родного для данной модели. Дата производства должна совпадать с годом выпуска автомобиля.

9. Лакокрасочное покрытие

Проверьте равномерность цвета краски на всем автомобиле. Небольшие различи в оттенках могут свидетельствовать о покраске после повреждений. Краска на «походившем» автомобиле не должна быть совсем свежей: всегда присутствуют мелкие сколы в передней части. Если есть сомнения, лучше проверить толщину краски специальным прибором в различных точках кузова.

10. Маркировка стекол

Проверьте маркировку стекол на соответствие году выпуска автомобиля. Последняя цифра года изготовления, как правило, расположена в ряду точек на маркировке. Цифра должна быть одинаковой на всех стеклах и совпадать с годом выпуска автомобиля.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемАлексеева Елена
Фото:За Рулем«За рулем»
Количество просмотров 1
08.01.2024
Фото:За Рулем«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0