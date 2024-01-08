«Бита и крашена»: 10 признаков, что машина побывала в серьезной аварии
При выборе подержанного автомобиля велик риск столкнуться с тем, что у машины солидный пробег или она была восстановлена после серьезной аварии.
На что стоит обратить внимание перед покупкой, чтобы не взять «битую, крашеную», рассказал эксперт «За рулем» Алексей Ревин.
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1. Коррозия кузова
Проверьте, не ржавеют ли отдельные части кузова сильнее, чем остальные. Это может свидетельствовать о ремонте или замене деталей после аварии.
2. Подушки безопасности
Убедитесь, что индикатор работы подушек безопасности горит после включения зажигания и затем гаснет. Наличие следов срабатывания подушек может указывать на серьезное ДТП.
3. Крепления капота и дверей
Проверьте, не тронуты ли крепления петель капота и дверей, и не заливались ли они антикоррозийным составом.
4. Следы ремонта в моторном отсеке
Осмотрите панель кузова под капотом, чтобы убедиться, что не было следов отворачивания болтов. Дело в том, что на конвейере кузов красится уже в собранном виде, то есть болты крепления должны быть залиты заводской краской.
5. Багажник и запаска
Поднимите все ковровые покрытия в багажнике, чтобы проверить нишу запасного колеса и пол. В случае аварии эти поверхности могут быть рихтованы непрофессионально.
6. Шины и «сход-развал»
Обратите внимание на неравномерный износ шин и, если нужно, проверьте «сход-развал». Неравномерный износ при верно выставленном «сход-развале» может указывать на проблемы с геометрией кузова.
7. Дверца лючка бензобака
Убедитесь, что дверца лючка бензобака не имеет следов снятия, что может быть признаком подбора краски.
8.Оптика
Фары и фонари должны быть одного производителя, родного для данной модели. Дата производства должна совпадать с годом выпуска автомобиля.
9. Лакокрасочное покрытие
Проверьте равномерность цвета краски на всем автомобиле. Небольшие различи в оттенках могут свидетельствовать о покраске после повреждений. Краска на «походившем» автомобиле не должна быть совсем свежей: всегда присутствуют мелкие сколы в передней части. Если есть сомнения, лучше проверить толщину краски специальным прибором в различных точках кузова.
10. Маркировка стекол
Проверьте маркировку стекол на соответствие году выпуска автомобиля. Последняя цифра года изготовления, как правило, расположена в ряду точек на маркировке. Цифра должна быть одинаковой на всех стеклах и совпадать с годом выпуска автомобиля.
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