«Бита и крашена»: 10 признаков, что машина побывала в серьезной аварии

Эксперт рассказал, на что нужно обратить внимание перед покупкой авто с пробегом

При выборе подержанного автомобиля велик риск столкнуться с тем, что у машины солидный пробег или она была восстановлена после серьезной аварии.

На что стоит обратить внимание перед покупкой, чтобы не взять «битую, крашеную», рассказал эксперт «За рулем» Алексей Ревин.

1. Коррозия кузова

Проверьте, не ржавеют ли отдельные части кузова сильнее, чем остальные. Это может свидетельствовать о ремонте или замене деталей после аварии.

2. Подушки безопасности

Убедитесь, что индикатор работы подушек безопасности горит после включения зажигания и затем гаснет. Наличие следов срабатывания подушек может указывать на серьезное ДТП.

3. Крепления капота и дверей

Проверьте, не тронуты ли крепления петель капота и дверей, и не заливались ли они антикоррозийным составом.

4. Следы ремонта в моторном отсеке

Осмотрите панель кузова под капотом, чтобы убедиться, что не было следов отворачивания болтов. Дело в том, что на конвейере кузов красится уже в собранном виде, то есть болты крепления должны быть залиты заводской краской.

5. Багажник и запаска

Поднимите все ковровые покрытия в багажнике, чтобы проверить нишу запасного колеса и пол. В случае аварии эти поверхности могут быть рихтованы непрофессионально.

6. Шины и «сход-развал»

Обратите внимание на неравномерный износ шин и, если нужно, проверьте «сход-развал». Неравномерный износ при верно выставленном «сход-развале» может указывать на проблемы с геометрией кузова.

7. Дверца лючка бензобака

Убедитесь, что дверца лючка бензобака не имеет следов снятия, что может быть признаком подбора краски.

8.Оптика

Фары и фонари должны быть одного производителя, родного для данной модели. Дата производства должна совпадать с годом выпуска автомобиля.

9. Лакокрасочное покрытие

Проверьте равномерность цвета краски на всем автомобиле. Небольшие различи в оттенках могут свидетельствовать о покраске после повреждений. Краска на «походившем» автомобиле не должна быть совсем свежей: всегда присутствуют мелкие сколы в передней части. Если есть сомнения, лучше проверить толщину краски специальным прибором в различных точках кузова.

10. Маркировка стекол

Проверьте маркировку стекол на соответствие году выпуска автомобиля. Последняя цифра года изготовления, как правило, расположена в ряду точек на маркировке. Цифра должна быть одинаковой на всех стеклах и совпадать с годом выпуска автомобиля.