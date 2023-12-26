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Подорожали автомобили с пробегом

«Автостат»: средняя цена автомобиля с пробегом достигла 1 млн 625,2 тыс. рублей

В декабре на 2,6% подорожали автомобили с пробегом, сообщает агентство «Автостат». Так, средняя цена подержанного легкового автомобиля в декабре 2023 года достигла 1 млн 625,2 тыс. рублей, что на 41,7 тыс. рублей больше, чем ноябре.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Подсчитали, сколько автомобилей в России со скрученным пробегом. Немало

Если сравнивать результаты год к году, то есть декабрь 2023 к декабрю 2022, то удорожание в среднем составило на 22,7%. В деньгах это приблизительно 300,3 тыс. рублей.

В России по-прежнему остается проблема скрученного пробега у автомобилей на вторичном рынке. Так, подсчитано, что почти 9% продаваемых бэушек имеют скрученный пробег. И проблема не решится, пока не начнут принимать жесткие меры против этого.

Подробнее об этом - в нашем материале.

Источник: «Автостат»

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Сергей Бобылев/ТАСС
Количество просмотров 4
26.12.2023
Фото:Сергей Бобылев/ТАСС
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