«Автостат»: средняя цена автомобиля с пробегом достигла 1 млн 625,2 тыс. рублей

В декабре на 2,6% подорожали автомобили с пробегом, сообщает агентство «Автостат». Так, средняя цена подержанного легкового автомобиля в декабре 2023 года достигла 1 млн 625,2 тыс. рублей, что на 41,7 тыс. рублей больше, чем ноябре.

Если сравнивать результаты год к году, то есть декабрь 2023 к декабрю 2022, то удорожание в среднем составило на 22,7%. В деньгах это приблизительно 300,3 тыс. рублей.

В России по-прежнему остается проблема скрученного пробега у автомобилей на вторичном рынке. Так, подсчитано, что почти 9% продаваемых бэушек имеют скрученный пробег. И проблема не решится, пока не начнут принимать жесткие меры против этого.

Подробнее об этом - в нашем материале.

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Источник: «Автостат»