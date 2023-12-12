Подсчитали, сколько автомобилей в России со скрученным пробегом. Немало

Авто.ру: почти у каждого десятого авто на вторичном рынке скручен пробег

В России продолжают скручивать пробеги у автомобилей, и ни для кого это не секрет. Специалисты отрасли считают, что пока не будет жесткого наказания, такое мошенничество продолжится.

Около 7% всех легковых автомобилей в России имеют расхождения в пробеге. Среди частных продавцов почти каждое десятое транспортное средство имеет скрученный пробег (9%), показали отчеты Авто.ру (есть в распоряжении «За рулем»).

У дилеров ситуация получше, вероятно, за счет того, что они тщательнее проверяют автомобили: там всего 2% таких авто.Напомним, в России разрабатывают законопроект, который предусматривает ответственность за скручивание пробега на реализуемых автомобилях.

Ассоциация автодилеров России (РОАД) с 2017 года предлагает ввести ответственность за "скрутку" с наказанием за это мошенничество от 100 до 300 тысяч рублей. Ранее предлагали разбираться еще жестче – вплоть до уголовного наказания по статье 159 УК РФ «Мошенничество» за незаконные операции с одометром автомобиля. Но до сих пор никакого решения по этому вопросу нет.

В США и странах Евросоюза скрутка пробега уже давно вне закона, и привлекают за это деяние по статье «Мошенничество». Причем техцентры обязаны сообщать в полицию, если есть подозрения о мошеннических операциях с одометром.

О способах узнать, не скручен ли пробег на подержанном автомобиле, который вы планируете приобрести, можно узнать в нашем материале.