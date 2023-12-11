В МВД не поддержали новые штрафы для автомобилистов
На прошлой неделе общественность и водители (которых это коснется в первую очередь) обсуждали проект Минтранса, который сейчас согласует изменения в ПДД, запрещающие превышать среднюю скорость движения между несколькими камерами.
Также ведомство планирует усилить роль «динамических информационных табло» и «знаков переменной информации» и штрафовать за нарушение указанной на них информации. Как правило, табло и такие знаки установлены на МКАДе и других крупных магистралях. Они ограничивают скорость при плохихпогодных условиях. Только раньше штрафов за это не было, информация рассматривалась как рекомендуемая, и по правилам, водители обязаны были соблюдать только постоянные знаки, установленные на данном участке.
Однако всё решили ужесточить, причем подается это, как дело практически решенное, а автомобилистам, как водится, все эти новации грозят новыми штрафами. Но утверждается, что все решения принимаются в целях повышения безопасности на дорогах.
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Сегодня по поводу грядущих изменений наконец высказались в МВД. Официальный представитель ведомства Ирина Волк опубликовала в Телеграм короткое видеосообшение, в котором говорит буквально следующее:
«Всем автолюбителям страны хочу сказать: МВД России категорически против привлечения к ответственности водителей на основании фиксации «средней скорости», а также временных ограничений на информационных табло и знаках».
Чуть больше подробностей мы нашли на официальном портале МВД Медиа. Министерство напомнило, что еще 7 октября 2019 года Верховный суд РФ отметил наличие неурегулированных проблемных вопросов, в связи с чем администрирование нарушений превышения средней скорости не осуществляется.
По поводу решения Минтранса России об усилении роли динамических информационных табло и знаков переменной информации: его МВД России не поддерживает в связи с тем, что:
«Он (ред.: проект) содержит положения, которые могут способствовать возникновению спорных ситуаций на дороге, и вводит избыточные административные ограничения для водителей».
Ситуация, скажем прямо, необычная. Ждем дальнейшего развития событий.
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Источник: Телеграм/Ирина Волк, МВД Медиа
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