В МВД не поддержали новые штрафы для автомобилистов

МВД против штрафов за среднюю скорость и несоблюдение ограничений на информтабло

На прошлой неделе общественность и водители (которых это коснется в первую очередь) обсуждали проект Минтранса, который сейчас согласует изменения в ПДД, запрещающие превышать среднюю скорость движения между несколькими камерами.

Также ведомство планирует усилить роль «динамических информационных табло» и «знаков переменной информации» и штрафовать за нарушение указанной на них информации. Как правило, табло и такие знаки установлены на МКАДе и других крупных магистралях. Они ограничивают скорость при плохихпогодных условиях. Только раньше штрафов за это не было, информация рассматривалась как рекомендуемая, и по правилам, водители обязаны были соблюдать только постоянные знаки, установленные на данном участке.

Однако всё решили ужесточить, причем подается это, как дело практически решенное, а автомобилистам, как водится, все эти новации грозят новыми штрафами. Но утверждается, что все решения принимаются в целях повышения безопасности на дорогах.

Сегодня по поводу грядущих изменений наконец высказались в МВД. Официальный представитель ведомства Ирина Волк опубликовала в Телеграм короткое видеосообшение, в котором говорит буквально следующее:

«Всем автолюбителям страны хочу сказать: МВД России категорически против привлечения к ответственности водителей на основании фиксации «средней скорости», а также временных ограничений на информационных табло и знаках».

Чуть больше подробностей мы нашли на официальном портале МВД Медиа. Министерство напомнило, что еще 7 октября 2019 года Верховный суд РФ отметил наличие неурегулированных проблемных вопросов, в связи с чем администрирование нарушений превышения средней скорости не осуществляется.

По поводу решения Минтранса России об усилении роли динамических информационных табло и знаков переменной информации: его МВД России не поддерживает в связи с тем, что:

«Он (ред.: проект) содержит положения, которые могут способствовать возникновению спорных ситуаций на дороге, и вводит избыточные административные ограничения для водителей».

Ситуация, скажем прямо, необычная. Ждем дальнейшего развития событий.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Телеграм/Ирина Волк, МВД Медиа