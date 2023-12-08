Штрафы за превышение средней скорости: закон уже на подходе

Минтранс готовит к согласованию поправки в ПДД для контроля за средней скоростью

Минтранс доработал проект изменений в Правила дорожного движения, запрещающие превышать среднюю скорость движения между несколькими камерами. Поправки должны были вступить в силу с 1 марта 2024 года, но из-за сложностей согласования в новой редакции дата перенесена на 1 сентября.

Напомним, такой штраф за превышение средней скорости был, но в 2021 году его отменили по ряду юридических нестыковок. Так, в ПДД не было (и сейчас нет) термина «средняя скорость» и, соответственно, невозможно нарушать то, чего нет.

Кроме того, Верховный суд решил, что с правовой точки зрения некорректно указывать местом нарушения не конкретное место, а участок дороги между камерами. Документ доработали и предлагается считать средней скоростью «значение, равное отношению длины участка дороги с установленным ограничением скорости, ко времени, затраченному транспортным средством на преодоление данного участка».

Также пункт 10.1 ПДД, где записана обязанность водителей ехать со скоростью, не превышающей установленного ограничения, будет дополнен фразой – в том числе средней.

Проект поправок готовят к межведомственному согласованию, его уже поддержало Минэкономразвития и ряд регионов.

После этого будет необходимо внести изменения в КоАП и закрепить ответственность за превышение средней скорости. Местом совершения нарушения будет считаться точка установки последней камеры в системе приборов, с помощью которой было выявлено нарушение.

Специалисты считают, что эти меры помогут бороться с эффектом «кенгуру», когда водители резко замедляются перед камерой и затем ускоряются после нее.

Смысл поправок понятен – движение станет равномернее, а значит, безопаснее. Правда, нет статистики, которая бы раскрывала, сколько аварий происходит именно из-за превышения средней скорости.

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Источник: «Коммерсант»