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Как не купить «кота в мешке» на вторичном рынке — эксперт все объяснил

Автоэксперт назвал кроссоверы с пробегом от покупки которых лучше воздержаться

При покупке подержанного кроссовера немаловажным является открытость продавца в том числе, который честно говорит об обнаруженных в ходе технической проверки недостатках. В этом случае покупатель не купит «кота в мешке». Таким мнением с «Российской газетой» поделился автоэксперт Максим Рязанов.

Доля сегмента кроссоверов и внедорожников на российском рынке за последние полгода превысила 65%, эти машины востребованы и на вторичном рынке.

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Рассуждая о том, как при покупке машины с пробегом не нарваться на SUV и не пожалеть о своем выборе, Рязанов констатировал, что россияне жаловались на немецкий кроссовер Mercedes-Benz GLK, речь идет о версиях, выпущенных с 2008 по 2015 годы.

По словам эксперта, владельцы этих авто отмечали, что уже после 100 000 км пробега возникали неполадки в силовых установках из-за потери натяжения цепи в цепном приводе газораспределительного механизма.

«Это негативно отражалось на работе клапанов двигателя. У Volvo ХС60 с пробегом проблемы с бензиновыми двухлитровыми моторами появлялись уже после 150 000 км пробега, а у Nissan X-Trail ресурс вариаторной коробки Jatco JF016E исчерпывался уже на 80 000 - 100 000 км пробега», — отмечает эксперт.

Рязанов подчеркивает, что при покупке подержанного автомобиля немаловажен также и выбор продавца. Если во время технической проверки по более чем 250 пунктам диагностики продавец открыто говорит о всех обнаруженных недостатках, то в этом случае покупатель осознает, что его ждут дополнительные расходы на ремонт. И он принимает взвешенное решение исходя из полученной информации, насколько целесообразна покупка такого автомобиля, резюмирует Рузанов.

Источник: rg.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:За РулемDepositphotos
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Фото:За РулемDepositphotos
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